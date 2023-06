Trainer Tobias Neubauer hört bei Union Bevensen auf

Ein letztes Mal Kreisderby in dieser Saison: Ebstorf (Marcel Schlack und Marten Harleß sowie Trainer Marius Meyer/rechts) ist in Molzen (links Jendrik Wendig) zu Gast. © Klingebiel, Michael

Aus Uelzener Sicht stehen beim Saison-Kehraus in der Fußball-Kreisliga gleich drei Trainerverabschiedungen im Vordergrund.

Von Michael Klingebiel - Uelzen/Landkreis - Nahezu alle Entscheidungen sind vor dem 30. und letzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland gefallen. Mit dem FC Heidetal steht der Meister seit ein paar Wochen fest. Daneben steigen mit der Lüneburger SV und dem TSV Adendorf zwei weitere Lüneburger Vereine auf, die beide den Durchmarsch von der 1. Kreisklasse in die Bezirksliga schafften.

Absteigen müssen der FC SG Gartow, Teutonia Uelzen II, der TSV Gellersen II sowie der SC Lüchow. Dazu gesellt sich noch der TuS Wustrow, falls sich der TSV Gellersen zwei Spielklassen höher aus der Landesliga verabschiedet.



Aus Uelzener Sicht stehen beim Saison-Kehraus gleich drei Trainerverabschiedungen im Vordergrund: Tobias Neubauer (Union Bevensen), Steffen Vick (Teutonia Uelzen II) und Philipp Meyer (TSV Bienenbüttel) nehmen am Sonnabend ihre Hüte. Zudem steigt zwischen dem SV Molzen und dem TuS Ebstorf das letzte Derby dieser Spielzeit.

SV Molzen - TuS Ebstorf (Sa., 16 Uhr)

Ein letztes Mal Derbystimmung in dieser Saison, in Molzen erwarten die gastgebenden Kleeblätter den TuS Ebstorf. Obwohl es sportlich um nichts Großes mehr geht, haben sich beide Teams fest vorgenommen, vor ihren Fans noch einmal abzuliefern.



Ziel der Molzener ist es, den aktuellen Tabellenplatz sechs zu halten und sich für das Hinspiel-2:4 zu revanchieren. Gelingt das nicht, könnten sie im schlechtesten Fall noch auf Rang acht abrutschen. Aber schon vorweg spricht SVM-Betreuer Kai Liebner von einer gelungenen Saison: „Wir blicken mit Stolz auf das Erreichte zurück. Bestes Kreisteam in der Liga, die Ebstorfer können uns nicht mehr verdrängen. Trotzdem kommen sie sicher nicht nur zum Bratwurstessen zu uns und werden nichts herschenken.“



Auf der Gegenseite blickt das TuS-Trainerduo Björn Penkert/Marius Meyer auf eine eher durchwachsene Saison seiner Mannschaft zurück, die sie sicher als Tabellenneunter beenden wird. „Wir wollen noch mal eine ordentliche Leistung zeigen. Es waren bisher immer tolle Duelle mit Molzen“, erklärt das Gespann.



TuS Wustrow - Teutonia Uelzen II (Sa., 16)

Die als Absteiger längst feststehende Uelzener Teutonen-Reserve tritt zum Abschluss in Wustrow an. Gastgeber TuS ist sicherer Tabellenzwölfter, hält die Klasse aber nur, wenn der TSV Gellersen in der Landesliga in letzter Sekunde noch ans rettende Ufer schwimmt. Er wird daher vermutlich mehr mit Daumendrücken beschäftigt sein, als mit diesem Duell.



Für SVT-Coach Steffen Vick ist es das Abschiedsspiel: „Die Spannung ist für uns natürlich raus, aber für mich wird es emotional. Die Ziele, die ich mir vor der Saison gesteckt habe, konnten wir leider nicht erreichen. Stolz macht mich jedoch, dass wir aus dieser Saison erhobenen Hauptes herausgehen. Mit weniger Personalpech und einigen anderen Faktoren wäre vermutlich mehr möglich gewesen. Ich möchte mich jedoch bei meinem gesamten Team, insbesondere bei unserem Teammanager Markus Börngen, bedanken.“



Ochtmisser SV - TSV Bienenbüttel (Sa., 16)

Mission Klassenerhalt erfüllt! Bienenbüttels Interimstrainer Philipp Meyer hat sein Kurzgastspiel beim TSV schon vor dem letzten Saisonspiel in Ochtmissen erfolgreich beendet. Er löste Vorgänger Frank Kathmann (übernimmt in der nächsten Saison den Bezirksligaabsteiger Vastorfer SK) am 27. Spieltag Anfang Mai ab, feierte am vorletzten Spieltag vor zwei Wochen den Ligaverbleib und gibt das Zepter nach diesem Duell an Thorsten Schüler weiter.



Das Spiel selbst ist für beide Mannschaften von keiner großen sportlichen Bedeutung mehr. Meyer: „Unser Kader ist stark dezimiert aufgrund von Verletzungen und privaten Verhinderungen. Daher wollen wir gerne den möglichen jungen Spielern für die kommende Serie die Chance geben, sich vorab zu zeigen. Ich hoffe auf einen guten Mix von gestandenen und jungen Spielern.“



Union Bevensen - Lüneburger SV (Sa., 16)

Auch in Bad Bevensen steht das Thema Trainerverabschiedung ganz oben auf der Liste. Tobias Neubauer legt seine Anfang September übernommene Tätigkeit nach der Partie gegen den frischgebackenen Bezirksligaaufsteiger Lüneburger SV nieder.



Er löste Thorsten Schüler nach dem 5. Spieltag ab, brachte die zu diesem Zeitpunkt auf dem letzten Rang liegende Union rechtzeitig wieder auf Kurs und feierte einen letztlich sicheren Klassenerhalt. Nachfolger und damit zur kommenden Serie hauptverantwortlich wird der langjährige Co-Trainer Mario Sander.



„Wir wollen im letzten Saisonspiel einen guten Abschluss finden, peilen mindestens einen Punkt an“, hofft Neubauer, dass die zuletzt acht Mal in Folge siegreiche LSV mit ihren Gedanken schon mehr oder weniger bei ihrer anschließenden Aufstiegsparty ist. Denn mit Torjäger Lukas Burghardt und Lucas Tippe (beide Dienst) sowie Daniel Dommick und Maximilian Wedel (beide verletzt) fehlen der Union einige Leistungsträger.