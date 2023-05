Drei Ottes gemeinsam bei Teutonia Uelzen

Fußball-Landesliga

+ © Teutonia Uelzen Sportliche Familienzusammenführung bei den Blau-Gelben: Der Emmendorfer Neuzugang Sören Otte und Coach/Vater Achim Otte; Alessandro Otte (25) unterstützt das Team aus den USA als Co-Trainer. © Teutonia Uelzen

Das letzte und sportlich unbedeutend gewordene Heimspiel der Saison gegen den FC Hagen/Uthlede (0:1) diente Teutonia Uelzen als Kulisse für einen bemerkenswerten Spielertransfer.

Uelzen – Der Fußball-Landesligist bestätigte den Wechsel von Sören Otte (27) zur nächsten Saison.

Der Sohn von Cheftrainer Achim Otte ist Leistungsträger beim Bezirksligisten SV Emmendorf. Er soll die Lücke füllen, die der Weggang von Stephan Blödorn reißen wird. Der aktuell rotgesperrte Abwehrchef beendet, wie berichtet, im Sommer aus privaten und familiären Gründen seine Karriere und wird nach Oldenburg umziehen. Chefcoach Otte: „Der Abgang von Stephan stellt uns vor Herausforderungen. Er war mit hoher Präsenz als Organisator der Abwehr ein Eckpfeiler unseres Spiels.“



Abwehrspezialist Sören Otte bringe „in der Organisation der Defensive und im Coaching auf dem Platz“ genau diese Stärken ein. Achim Otte: „Das sind auch weiterhin Punkte mit Potenzial für unser Spiel. Mit seinen Möglichkeiten kann Sören uns in der Grundordnung unterstützen und wir als Team hoffentlich ein wenig an Stabilität gewinnen.“ Vereinssprecher Dennis Flügge unterstreicht: „Sören bringt die nötige Erfahrung in unser junges Team. Er wird mit seiner Präsenz auf dem Platz sehr helfen.“



Sören Otte wechselte 2015 vom VfL Suderburg zum SV Emmendorf, für den er unter anderem 54 Landesligaspiele absolvierte. Nach einer Saison (19/20) bei Landesligist OSV Hannover (14 Spiele) kehrte er zu den Grün-Schwarzen zurück, bei denen er wegen eines Kreuzbandrisses lange pausieren musste.



Teutonia vervollständigt mit dem Transfer eine sportliche Familienzusammenführung. Der in den USA studierende Alessandro Otte (25), der jüngere Sohn von Achim Otte und ehemaliger Viertligaspieler des Lüneburger SK Hansa, wird das Team als Co-Trainer mit Analysen von Spielen, eigenen und gegnerischen Akteuren unterstützen (AZ berichtete).



Auch Patrick Harlfinger (24) vom Kreisligisten SG Südkreis (Schnega) hat seine Unterschrift für die nächste Saison bei Teutonia geleistet. Otte: „Er ist in der Defensive zu Hause. Dort kann er nahezu alle Positionen ausfüllen.“ Der Chefcoach äußerte sich zudem über die Neuzugänge Kilian Volz (MTV Tb Lüneburg U19) und Luca Semmler von der SG Lemgow/Dangenstorf (AZ berichtete).



Otte: „Kilian bringt bereits eine Menge mit. Gefühlt kennt er keine Bremse, hängt sich immer voll rein. Auffällig sind seine gesunde Aggressivität und sein großer Wille.“ Semmler habe „mit seiner sehr guten Beweglichkeit, seiner angenehmen Spielfreude sowie seiner guten Ballbehandlung bereits im ersten Training bei uns überzeugt“. Der Coach: „Er bringt einiges an Kreativität mit und kann diese mit noch mehr Mut gewinnbringender für sich und das Team einbringen.“



Weitere Neuzugänge sind Lenni-Kay Winderlich vom Bezirksligisten SV Ilmenau sowie Henrik Hohls (U18-Landesligist JSG Ilmenautal). Zum Kader stoßen Mirco Tippe und Nilix Schwalbe aus der eigenen Reserve.