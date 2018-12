Aus drei mach wieder zwei

16. Friede-Cup muss abspecken: Trotzdem stolze 23 Teams im Einsatz

+ Fußball-Action in der HEG-Halle. Am 28./29. Dezember steigt das Hallenturnier des SV Natendorf (Mitte), der sich als klarer Außenseiter am zweiten Turniertag mit höherklassigen Teams misst. Foto: de la Porte

Uelzen. Budenzauber in abgespeckter Version. Der diesjährige Friede-Cup findet nur noch an zwei statt an den üblichen drei Tagen statt. Dennoch geht es am Freitag/Sonnabend, 28. /29. Dezember, in der HEG-Halle in Uelzen rund.