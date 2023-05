Dramatische Wende: Wieren droht nach Remis das Aus im Aufstiegsrennen

1. Fußball-Kreisklasse

Jubel beim Spitzenreiter TSV Wriedel: Jan Kiefer (links) und Jakob Heuer herzen Lasse Nimz, Schütze der 1:0 Führung. Sportclub-Spieler Mahmound Al-Hassanseif (ganz rechts) ist dagegen bedient.

Dramatische Wende im Aufstiegskampf der 1. Fußball-Kreisklasse. Der bisherige Tabellenzweite TuS Wieren kann den Aufstieg nach seinem Remis nicht mehr aus eigener Kraft realisieren.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Denn sowohl Tabellenführer TSV Wriedel (4:2 beim SC 09 Uelzen), als auch der VfL Böddenstedt (4:1 in Suhlendorf) lösten ihre Aufgaben. Somit liegen die Wierener zwei Spieltage vor Schluss zwei Punkte hinter Böddenstedt und deren fünf hinter Wriedel.

Am Tabellenende verlor Germania Ripdorf den Abstiegshit beim TuS Liepe mit 1:2 und benötigt nun schon ein Fußball-Wunder, um die Klasse noch zu halten.



VfL Suderburg II - SVG Oetzen/St. 2:0 (1:0)

Die Suderburger verteidigten erneut ihren Heimnimbus, der Erfolg gegen Oetzen fiel in die Kategorie „unspektakulärer Arbeitssieg“. Beide Mannschaften hatten ihre Phasen, in puncto Torgefahr hatten die Suderburger aber etwas mehr zu bieten. Eugen Köpplin und Tim Sterneck konnten sich als VfL-Torschützen feiern lassen. Nach dem zweiten Treffer verpasste die Heimelf noch einen höheren Erfolg.



„Ich hatte nur elf gesunde Spieler, musste umstellen. Dafür war das in Ordnung“, meinte Suderburgs Trainer Jörn Drögemüller.



SC 09 Uelzen - TSV Wriedel 2:4 (0:1)

Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte gewann das Spiel am Fischerhof nach dem Seitenwechsel deutlich an Fahrt. Maik Cordes erhöhte per Kopf die Pausenführung von Lasse Nimz auf 0:2, ehe der SC vom Strafstoßpunkt durch Dominique Drumariu verkürzte. Auch auf das 1:3 durch einen Elfmeter von Nimz hatten die Platzherren eine Antwort, trafen durch Brian-David Stenzel nach Steckpass von Mohammad Reza Razaee. Doch das letzte Wort hatte der Tabellenführer, der durch Jan Kiefers 2:4 seinen reichlich vertretenen Anhang jubeln ließ.



„Wir haben es als Mannschaft heute nicht so gut gemacht, hatten dafür aber einige Chancen, die wir nicht genutzt haben“, meinte SC-Trainer Ermir Vajushi.



TuS Wieren - VfL Breese/Lgdf. II 1:1 (0:1)

Schockstarre in Wieren: Durch das völlig überraschende Unentschieden gegen den Abstiegskandidaten haben die Wierener den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. „Heute kam alles Negative zusammen“, konnte es Trainer Mike Schneider kaum glauben. Die kampfstarken Breeser zogen nach gut 20 Minuten in Front und sollten diesen Vorsprung bis weit in die Nachspielzeit verteidigen. Erst dann rettete Jannik Appeldorn dem klar überlegenen TuS vom Elfmeterpunkt wenigstens noch einen Zähler. Dazwischen scheiterten die Gastgeber an Pfosten und zweimal Latte. Kasimir Vocht verschoss als negativen Höhepunkt noch einen Strafstoß, zudem wurde ein Treffer aus TuS-Sicht umstritten nicht gegeben.



TSV Suhlendorf - VfL Böddenstedt 1:4 (0:3)

Schon nach 20 Minuten erhielten die Suhlendorfer Hoffnungen auf eine Überraschung einen dicken Dämpfer. Maik Riedel klärte auf der Torlinie per Handspiel, sah dafür Rot, Luca Schenk versenkte den Strafstoß zum 0:1. Danach schwamm der TSV, erneut Schenk und Sönke Kleuker sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse.



„Wir hatten mit unserer neuformierten Abwehr Probleme mit den Diagonalbällen, haben diese oft unterlaufen“, stellte Suhlendorfs Trainer Stephan Lindemann fest. Immerhin schaffte es die Heimelf, nicht völlig unterzugehen. Yeshe Warnecke (TSV) und Luca Schenk mit seinem dritten Streich stellten den Endstand her.



TSV Lehmke - SC Kirch-/Westerw. 3:1 (2:0)

Erneut zeigten die Lehmker auf eigenem Platz Zähne, schlugen den Tabellenfünften verdient. Michel Bautsch traf früh zum 1:0, setzte dann aber einen an Stand-By-Spieler Max Bremer verursachten Strafstoß an den Außenpfosten. Doch nach 35 Minuten funktionierte das Duo perfekt – Bremer legte für Bautsch auf, 2:0! Der zweikampfstarke TSV machte nach 79 Minuten durch Nils-Ole Bergers Elfmeter den Sack zu, dem ersatzgeschwächten SCK blieb durch Tjark Prange nur noch etwas Ergebniskosmetik.



TuS Liepe - Germania Ripdorf 2:1 (1:1)

Die Chancen auf den Klassenerhalt sind für Germania Ripdorf nach der Niederlage in Liepe auf ein Minimum gesunken. Es war eine bittere, unnötige Pleite. Zwar brachte Lucas Ruttig die Schwarz-Weißen nach 28 Minuten in Führung, doch hätte der Vorsprung angesichts vieler hochkarätiger Chancen zwingend höher ausfallen müssen. „Unfassbar, was wir hier liegengelassen haben“, kommentierte Spielertrainer Sebastian Schenk den Chancenwucher. Dabei passte die Leistung der spielbestimmenden Germanen durchaus. Die Lieper machten dagegen aus wenig ganz viel und drehten überaus glücklich die so wichtige Partie – 2:1!



TSV Wrestedt/Stederdorf - MTV Dannenberg 5:0 (2:0)

Überraschend glatter Gang für die Wrestedter. Im ersten Durchgang war der Gegner aus Dannenberg noch einigermaßen dabei, doch der TSV nutzte die zunächst wenigen Chancen durch Toni Gruner und John-Augusto Samba konsequent zu Pausen-2:0. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Luke Voges auf 3:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Der MTV baute anschließend deutlich ab. „Wir haben die zweite Halbzeit durchgezogen, alle hatten Bock“, fand Sprecher Eike Kirch. Kevin Szczodrowska und nochmals Gruner münzten die Überlegenheit in weitere Treffer zum 5:0-Endstand um.



TSV Jastorf - SV Stadensen 2:4 (2:0)

Zur Halbzeit schnupperte der abgeschlagene Tabellenletzte aus Jastorf am ersten Erfolgserlebnis seit langer Zeit. Den durch Moritz Huthmann und Luan Morina führte der TSV zur Halbzeit verdient 2:0. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben den Ball gut laufen lassen“, meinte Trainer Marcel Claus.



Doch im zweiten Durchgang standen ihm verletzungsbedingt dann nur noch elf Spieler zur Verfügung, die zunehmend fehlerhaft agierten. Die Gäste ließen sich nicht zweimal bitten und drehten das Spiel. „Wir haben den Sieg zu leicht hergegeben“, ärgerte sich Claus.



Nach 74 Minuten gab es dann noch ein echtes Novum. Erstmals wurde – soweit bekannt – im Uelzener Fußball mit Janine Tippe eine Frau bei einem offiziellen Senioren-Herrenspiel eingewechselt.