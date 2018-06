Doppel-Coup in Rätzlingen

Uelzen/Landkreis. Das Transfer-Fenster im Uelzener Fußball hat sich mit Beginn des Juni mit einem lauten Krachen geöffnet. Am gestrigen Freitag wurden teils bemerkenswerte Wechsel bekannt. . TuS Bodenteich.

Nach Artur Schmidt (Teutonia Uelzen) und Kevin Wopke (SC 09 Uelzen) verstärkt sich Bezirksligist TuS Bodenteich mit Torwart Marco Börstler, der vom VfL Wittingen/Suderwittingen ins Waldstadion zurückkehrt. Serhan-Mehmet Savran (Teutonia II) wird als Neuzugang geführt, absolvierte im Endspurt der Saison bereits drei Einsätze für die Blau-Weißen und habe gute Anlagen erkennen lassen. „Als fünfter Neuzugang möchte sich Cihan Kaska vom SC Uelzen uns anschließen“, erklärt TuS-Pressesprecher Friedhelm Knüppel.

Heiß gehandelt wird zudem Marten Gehrke. Der 18-Jährige spielt wie sein Vater Marko Gehrke für den TuS Woltersdorf. Bodenteichs Trainer Daniel Fleischer möchte den talentierten Stürmer verpflichten. Knüppel: „Marten Gehrke hat ein Probetraining beim TuS absolviert und will sich demnächst entscheiden, ob er ins Waldstadion wechselt.“

Dem gegenüber stehen beim TuS die Abgänge von zwei Leistungsträgern (AZ berichtete). Julian Niebuhr möchte sich beim Landesliga-Vizemeister MTV Treubund Lüneburg durchsetzen. Torwart Moritz Niebuhr wohnt und studiert mittlerweile in Hamburg, will dem TuS aber in Notfällen zur Verfügung stehen. Beim Saisonabschluss haben die Bodenteicher Niebuhrs zerschlissene Fußballschuhe als „dauerhafte Erinnerung an eine schöne gemeinsame Zeit beim TuS Bodenteich an einem Baum befestigt“, weiß TuS-Vorsitzender Friedhelm Schulze.

TV Rätzlingen

Die Grün-Weißen qualifizierten sich als letztes Uelzener Team für die neue Heide-Wendland-Liga und legen sich bei der Zusammensetzung ihres Kaders für die spielstärkere Klasse ins Zeug. Trainer Frank Kilian verkündete gestern die Verpflichtung von Torjäger Timm Rogge und Torwart Kevin Latus vom Bezirksligaabsteiger SC 09 Uelzen.

Rogge hatte nach anderthalbjähriger Verletzungspause im Endspurt am Saisonende ein furioses Comeback gefeiert. Er erzielte bei seinem zweiten Einsatz nach Einwechslung in der 84. Minute zwei Treffer zum 4:1-Endstand im Kelllerderby gegen Teutonia Uelzen II. „Fußball ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht“, strahlte Rogge.

Keeper Kevin Latus zählte zu den Leistungsträgern bei den Uelzenern, schaffte drei Mal den Sprung ins AZ-Team der Woche. Nach dem vom VfL Suderburg als perfekt gemeldeten, dann aber doch geplatzten Wechsel zu den Schwarz-Roten verlässt Latus den Sportclub nun in Richtung Rätzlingen. Er wird mit dem TVR im Saisonverlauf auch auf seinen Ex-Verein treffen.

Trainer Kilian kann zudem weiterhin auf die Dienste von Michael Luer bauen. Der Führungsspieler, den der SV Molzen bereits als Verstärkung eingeplant hatte, änderte seine Wechselabsichten und bleibt in Rätzlingen. Molzens scheidender Co-Trainer Kai Liebner: „Wir bedauern, dass Michael sich umentschieden hat. Es ist aber nachvollziehbar.“

Von Bernd Klingebiel