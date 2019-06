DM-Traum wird wahr – und platzt!

Papenburg/Rosche – Drei Leichtathletinnen vom SV Rosche haben sich bei den Landesmeisterschaften für Langstrecken und Langstaffeln in Papenburg einen großen Traum erfüllt.

In der 3x800-Meter-Staffel der weiblichen Jugend U18 gelang Ida Gade, Lena Kruppa und Ilka Meyer sensationell die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Später erst erfuhren sie, dass sie laut Ausschreibung dort aus Altersgründen aber nicht starten dürfen – zu jung!.

Als die Athletinnen im Alter von 15 und 14 Jahren einen Tag vor dem Wettkampf ins Emsland aufbrachen, lautete die Zielsetzung, ihre kürzlich bei der Bezirksmeisterschaft gelaufene Zeit von 7:37,73 Minuten um einige Sekunden zu verbessern und sich im starken Teilnehmerfeld gut aus der Affäre zu ziehen. Schon vor dem Rennen hatten die Roscherinnen mit großer Aufregung zu kämpfen. Die wurde noch schlimmer, als bekannt wurde, dass es nur einen Lauf mit 14 Staffeln – gemeinsam mit den Frauen und der U20 – gibt.

Schon beim Start bekam Ida Gade einen Ellenbogen in die Rippen und lief aus der ersten Kurve als Letzte heraus. Doch sie machte Boden gut und stellte den Anschluss zum Mittelfeld her.

An Position zwei lief Lena Kruppa mit einem hohen Tempo an, konnte eine weitere Konkurrentin hinter sich lassen und übergab mit einer guten Zwischenzeit den Stab an Ilka Meyer. Und auch sie ging mit schnellen Schritten an ihre Leistungsgrenze. Auf der Zielgeraden konnte Meyer noch eine weitere Läuferin ausstechen.

Im Ziel blieb die Uhr für das Roscher Staffel bei 7:24,43 Minuten stehen, womit sie ihre Bestzeit nicht nur um mehr als zehn Sekunden unterboten hatte, sondern auch die Qualifikationszeit für die DM erreicht hatte. Noch mehr Jubel brach bei der Siegerehrung aus, als bekannt wurde, dass die Roscherinnen hinter den haushohen Favoritinnen der StG Nordhorn/Meppen/Haren und vor zwei hochgehandelten Teams zur Landesvizemeisterschaft gelaufen waren.

Titel für Tanja Schulz

Bei den Langstrecken über 5000 Meter ging Tanja Schulz vom SV Rosche in ihrer Altersklasse W55 an den Start. Sie konnte bei großer Hitze ihr zwischenzeitliches Tief bei Kilometer drei und vier mit sehr schnellen letzten 1000 Metern ausgleichen und sicherte sich den Titel in der guten Zeit von 22:10,95 Minuten. bg