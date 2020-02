Diese Spiele fallen ins Wasser

Witterungsbedingte Absagen im Uelzener Fußball:

Uelzen/Emmendorf. Nach dem Dauerregen in der Nacht zum Sonnabend sind vielerorts die für das Wochenende angesetzten Fußballspiele stark gefährdet. Landesligist SV Emmendorf hat sein Heimspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter MTV Treubund Lüneburg bereits am Sonnabendvormittag absagen müssen.