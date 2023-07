So startet der Fußball im Heide-Wendland-Kreis in die neue Saison

Vorläufige Spielpläne

+ © Immo de la Porte Gleich am 1. Spieltag der 1. Kreisklasse Süd steigt das Aufsteigerduell zwischen dem TuS Wieren (links Frederik Strauß) und TSV Wriedel (Lasse Nimz gewinnt das Kopfballduell). © Immo de la Porte

Mit zwei Uelzener Derbys startet die Fußball-Kreisliga Heide-Wendland am Sonntag, 6. August, in die neue Saison.

Uelzen/Landkreis – Bezirksligaabsteiger TuS Bodenteich erwartet im Waldstadion die Union Bevensen. In Wieren messen sich in einem Aufsteigerduell der gastgebende TuS und TSV Wriedel.

Am Montagvormittag (10. Juli) hat der Kreisspielausschuss die vorläufigen Spielpläne an die Vereine verteilt. Die genauen Anstoßtermine werden auf einer Spielebörse festgezurrt, anschließend die Pläne veröffentlicht.

Auswärtspartien warten zum Saisonauftakt in der Kreisliga auf den SV Molzen (bei Bezirksligaabsteiger Vastorfer SK), TSV Bienenbüttel (bei der SV Lemgow/Dangenstorf) sowie auf TuS Ebstorf (bei Eintracht Lüneburg).



In der 1. Kreisklasse Süd steigt gleich zu Beginn das Duell der Nachbarn TSV Wrestedt/Stederdorf und SV Stadensen. Aufsteiger SV Ostedt tritt beim SC 09 Uelzen an, bei dem er erst am letzten Sonntag ein Testspiel mit 1:0 gewann. Nord-Neuling MTV Himbergen reist zur Bardowicker TSV-Reserve. kl



Kreisliga, 1. Spieltag (6. August)

FSG Südkreis - TuS Barskamp



Vastorfer SK - SV Molzen



Ochtmisser SV - SV Zernien



SV Lemgow/Dgst. - TSV Bienenbüttel



TuS Bodenteich - Union Bevensen



SV Ilmenau - VfL Bleckede



Eintracht Lüneburg - TuS Ebstorf



TuS Wieren - TSV Wriedel



1. Kreisklasse Süd, 1. Spieltag (6. 8.)

SC Lüchow - TSV Suhlendorf (5.8.)



VfL Suderburg II - FC SG Gartow



VfL Breese/L. II - MTV Dannenberg



SC Kirch-/W.w. - TuS Liepe



TSV Wrestedt/St. - SV Stadensen



VfL Böddenstedt - SVG Oetzen/Stöcken



SC 09 Uelzen - SV Ostedt



TSV Lehmke - TuS Wustrow



1. KK Nord, 1. Spieltag (6. 8.)

TSV Bardowick II - MTV Himbergen



2. KK Süd, 1. Spieltag (6. 8.)

TuS Woltersdorf - MTV Römstedt II (5.8.)



SV Holdenstedt II - Teutonia Uelzen II



Sperber Veerßen - SV Natendorf



FC Oldenstadt - MTV Gerdau



SSV Gusborn - TV Rätzlingen



SV Karwitz - SV Jelmstorf



TSV Jastorf - TuS Ebstorf II



2. KK Nord, 1. Spieltag (6. 8.)

Eintr. Lüneburg II - SV Eddelstorf (4. 8.)