Nachbarschaftsderby: Union Bevensen fordert TuS Ebstorf heraus

uel_vwd37e7ca7fc7eceb3b575bc3558ae79c3d.jpg © Freier Mitarbeiter

In der Fußball-Kreisliga empfängt der TuS Ebstorf im Nachbarschaftsderby Union Bevensen. Auch Molzens Duell gegen den starken Aufsteiger TSV Adendorf hat es in sich.

Uelzen/Landkreis - Auswärts ran müssen der TSV Bienenbüttel beim TSV Gellersen II sowie Ligaschlusslicht Teutonia Uelzen II bei der SV Lemgow/Dangenstorf.

TuS Ebstorf –

Union Bevensen (So., 15)



Derbyzeit in Ebstorf – der gastgebende TuS trifft auf den Nachbarschaftsrivalen aus Bad Bevensen. Allerdings sind die Voraussetzungen völlig unterschiedlich. Während die Ebstorfer sich nach erfolgreichen Wochen nach oben in der Liga abgesetzt haben und somit gelassen ins Spiel gehen können, hängt die Union nach wie vor in der Abstiegszone fest. Der Druck liegt also eindeutig aufseiten der Kurstädter.



Dementsprechend erwartet das TuS-Trainerduo Björn Penkert/Marius Meyer einen interessanten Schlagabtausch: „Die Union hat ihre Leistungen in den letzten Spielen stabilisiert, wird sicher kein angenehmer Gegner sein. Aber auch wir befinden uns wieder in der Spur und wollen unsere Heimspiele positiv gestalten.“



Auf der Gegenseite bestätigt Trainer Tobias Neubauer die Ebstorfer Beobachtungen, unterstreicht den zu erkennenden Aufwärtstrend: „Die Mannschaft zeigte zuletzt gegen Teams in den oberen Tabellenregionen gute Leistungen, für Punkte hat es in diesen Spielen leider noch nicht gereicht. Das wollen wir möglichst schnell ändern.“ Der Union-Kader sei laut Neubauer „prall gefüllt“. Kleine Fragezeichen stehen allerdings noch hinter den Einsätzen von Lucas Tippe, Lukas Burghardt (beide beruflich) sowie Birger Wehnke (war zuletzt krank).



TSV Gellersen II –

TSV Bienenbüttel (So., 15)



Ganz und gar nicht rund lief es in den zurückliegenden Wochen für die Bienenbütteler. Drei Niederlagen, 0:10 Tore – den TSV trennen nur zwei Punkte von den Abstiegsplätzen. Das Duell in Westergellersen gewinnt an Bedeutung. Zumal die in der Tabelle direkt hinter den Bienenbüttelern platzierte TSV-Reserve im Erfolgsfall den Kreisvertreter überholen würde. Trainer Frank Kathmann stellt die Partie daher unter das Motto „Verlieren verboten für beide.“



Obwohl Gellersen zuletzt vier von fünf Spielen verlor, sind dem Coach die engagierten Leistungen nicht entgangen. „Das waren immer knappe Spiele, knappe Ergebnisse. Sie haben stets eine gute, junge und schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz.“ Dennoch fahre sein Team selbstbewusst dorthin. „Die Brust ist nach wie vor breit. Unser Kader wird besser aufgestellt sein als zuletzt.“



SV Molzen –

TSV Adendorf (So., 15 Uhr)



Längst im Vorderfeld der Liga etabliert haben sich die auf Rang fünf liegenden Molzener. Nur eine Niederlage in den vergangenen neun Spielen, zuletzt drei Siege am Stück – die „Kleeblätter“ reiten seit vielen Wochen eine Erfolgswelle. Mit den Adendorfern empfangen sie nun ein weiteres Schwergewicht der Liga. „Da treffen zwei Teams mit gleicher Kragenweite aufeinander“, erwartet Betreuer Kai Liebner eine knifflige Aufgabe. „Als Aufsteiger mit einer guten Teammischung und beständigem Kader zeigen sie einen bisher bemerkenswerten Saisonverlauf.“ Das Spiel werde von seinen Spielern viele Kilometer Laufleistung verlangen, um am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen. „Wenn wir unseren Teamgeist, die Leidenschaft und das Engagement wie bisher an den Tag legen, kann an dem Tag alles passieren. Die Zuschauer können auf eine Gala hoffen.“



SV Lemgow/D. –

Teutonia Uelzen II (So., 15)



Sieben Niederlagen in Folge, seit Sonntag Träger der „roten Laterne“, die wenigsten Tore geschossen, die meisten kassiert – Teutonias Lage spitzt sich mehr und mehr zu. „Aktuell gibt es nicht mehr viel, was noch für uns spricht“, blickt Trainer Steffen Vick dementsprechend frustriert auf die kommende und enorm schwere Aufgabe in Dangenstorf. Zumal der Gastgeber sich nach durchwachsenem Start und vollzogenem Trainerwechsel zuletzt mehr und mehr nach oben in der Liga schieben konnte (fünf der letzten sechs Spiele gewonnen).



Außerdem ist die Verletztenliste auf Uelzener Seite weiterhin lang. „Wir werden Hilfe aus der Dritten benötigen“, sagt Vick, der sich den Gegner vor ein paar Wochen bei der FSG Südkreis angeschaut hat. „Sie sind vorne sehr schnell und beweglich, da müssen wir die ganze Zeit die Ordnung halten.“ Aufgeben sei aber nach wie vor keine Option.

Von Michael Klingebiel