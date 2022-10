Die Kaderdichte bei Holdenstedt und Suderburg füllt sich

Fußball-Bezirksliga

+ © Arek Marud Suderburg (l., Emil Chluba) hat noch am Personal zu knabbern. Barum (Maximilian Wulf) empfängt Barskamp. © Arek Marud

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Aron Sonderkamp schließen

Die Lazarette lichten sich allmählich. In der Fußball-Bezirksliga können sowohl der SV Holdenstedt als auch der VfL Suderburg wieder ein bisschen durch-, jedoch noch nicht ganz aufatmen.

Uelzen/Landkreis – Dahingegen will der MTV Barum seine Verfolgerposition auch gegen Barskamp festigen. Der TuS Bodenteich reist zum SV Wendisch Evern.

SV Holdenstedt – VfL Breese/L. So., 15 Uhr

Die durch die verlegte Ilmenau-Partie verschaffte Pause tat gut, doch war kein Allheilmittel für den SVH. „Wir haben immer noch relativ viele Verletzte, aber wir können antreten. Es fehlen noch extrem wichtige Leute“, bekräftigt SVH-Coach Felix Lüring. Mittlerweile stehen die Lila-Weißen nach dem 1:5 am letzten Sonntag in Reppenstedt auf dem letzten Nicht-Abstiegsrang. „Der Platz war schon vor der Saison unser Ziel. Unser Blick ging von Anfang an nach unten.“ Auch gegen Landesliga-Absteiger Breese/Langendorf schiebt sich Holdenstedt die Außenseiterrolle zu. Lüring: „Sie sind richtig gut, auch wenn sie von den Ergebnissen her eine Wundertüte sind.“ So gilt es, die Fehler vom 1:5 abzustellen, mit dem vorhandenen Personal „die PS auf den Rasen zu bekommen und das Spiel zumindest ausgeglichener zu gestalten“.



MTV Barum – TuS Barskamp So. (15)

Erst sechs Gegentore fing sich der frischgebackene Tabellenzweite aus Barum bisher. „Das fängt beim Stürmer an. Jeder Spieler ist gallig darauf, zu null zu spielen. Das ist der beste Beweis, dass die Mannschaft funktioniert. Das ist wirklich beeindruckend“, zeigt sich auch MTV-Spielertrainer Nicolai Bäsler mehr als zufrieden. Auch die Offensive muss sich mit 22 Treffern nicht verstecken. Bis auf Tom Wilhelms sind mittlerweile alle Angreifer wieder fit. Aber: „Da ist noch Luft nach oben. Julian Wulf muss noch an der Fitness arbeiten. Dennis Ohneseit hat noch nicht wieder ganz die Sicherheit“, erklärt Bäsler.



Gegen den TuS wird die Offensive gefordert sein. Bäsler: „Wir stellen uns auf einen defensiven Gegner ein. Den muss man erstmal knacken. Wir sind aber so selbstbewusst, dass wir da als Ziel den Heimsieg ausgeben. Da sind wir auch optimistisch, dass das klappt.“



SV Wendisch Evern – TuS Bodenteich So. (15)

Der Trend zeigt nach oben. Nach nunmehr neun Spielen und dem jüngsten 2:2-Remis gegen Römstedt findet sich der TuS auf dem neunten Tabellenplatz wieder. „Wir sind mit den Leistungen zufrieden. Wir haben klar das Ziel Klassenerhalt – und da sind wir momentan voll im Soll“, freut sich auch Bodenteichs Coach Marco Arndt. Das Credo der Blau-Weißen, kompakt und diszipliniert zu stehen, sich in die Zweikämpfe zu werfen und zu arbeiten, trage Früchte.



Auch gegen den SV Wendisch Evern soll es so zum Erfolg gehen. „Sie sind zweikampfstark und laufen viel, eine echt fitte Truppe. Zudem verfügen sie über Offensivpower. Sie haben immerhin schon 17 Saisontore“, warnt Arndt und geht davon aus, dass seine Riege in der Defensive gefordert sein wird.



Bodenteichs Coach: „Wir müssen hellwach sein. Gegenüber Römstedt ist das ein anderes Kaliber, aber wir müssen gegen Wendisch die gleichen Attribute abrufen.“ Aktuell ausfallen wird nur Jonas Schröter (beruflich).



VfL Suderburg – TuS Reppenstedt So. (15)

Das spielfreie Wochenende war für den VfL eine Wohltat. Maarten Lühr, Lasse Wrede (Meniskus-OP) und Jan-Christoph Lüdemann (Bänderriss) sind wieder im Training. Außerdem absolvierte Till Bödecker „erstmals seit rund eineinhalb Jahren“ bei der zweiten Mannschaft wieder ein Pflichtspiel, erklärt Trainer Thomas Nowak. Der Coach tritt jedoch auf die Euphoriebremse: „Wir müssen gucken, wie schnell es wieder läuft. Wir wollen sie nicht kaputtspielen.“ Am Sonntag sei so wieder Basteln angesagt.



Zumal dann der formstarke Tabellendritte Reppenstedt an den Tannrähm kommt. „Sie haben eine junge, spielstarke Truppe mit guten Einzelspielern“, fasst Nowak zusammen. Also gilt: „Wir müssen viel auf uns schauen. Es muss einstellungstechnisch passen. Wir wollen zu Hause mutig spielen, auch wenn sie in der Tabelle über uns stehen. Die Punkte sollen beim VfL bleiben.“ as