TuS Ebstorf sonnt sich nach 2:1-Sieg in Lüneburg an der Tabellenspitze

Heide-Wendland-Liga:

+ © Michael Klingebiel Molzens Joél Schaate (Mitte) legt neben dem überraschten Union-Kapitän Julian Iwers den Ball per Hacke auf den dahinter stehenden Tim Feige ab. Der wird Sekunden später von Jannik Twellhegen gefoult - Elfmeter, 1:0. © Michael Klingebiel

Der SV Molzen hat das erste Uelzener Kreisderby dieser Saison in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland für sich entschieden. Am 3. Spieltag feierten die Kleeblätter einen 2:0-Erfolg über die Union Bevensen.

Für einen echten Coup sorgte der TuS Ebstorf mit seinem 2:1-Auswärtssieg bei der Eintracht Lüneburg und sonnt sich jetzt sogar an der Tabellenspitze. Auch Teutonia Uelzen II hatte Grund zum Jubeln, feierte in Gorleben den ersten Saisonsieg (2:1). Der TSV Bienenbüttel dagegen blieb in Schnega bei der FSG Südkreis chancenlos, verlor verdient mit 0:2 Toren.

SV Molzen – Union Bevensen 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Lohrber (32./Foulelfmeter), 2:0 Schaate (76.).



FC SG Gartow – Teutonia Uelzen II 1:2 (1:2)

Tore: 1:0 Pewsdorf (4.), 1:1 Flügge (18.), 1:2 von Estorff (27.); Gelb-Rot: Urbansky (75./Gartow).



Ochtmisser SV – SC Lüchow 8:1 (4:0)

Tore: 1:0 Haase-Mühlner (19./Eigentor), 2:0 Saucke (24.), 3:0 Saucke (35.), 4:0 Neumann (38.), 5:0 Neumann (48.), 6:0 Alkhalil (65./Elfmeter), 7:0 Saucke (67.), 8:0 Plikat (75.), 8:1 Roehl (85.).



Eintracht Lüneburg – TuS Ebstorf 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Penkert (15.), 0:2 Penkert (50.), 1:2 Wirtz (70.).



TuS Wustrow – FC Heidetal 4:7 (2:2)

Tore: 1:0 S. Trittel (18.), 1:1 Wischmann (23.), 2:1 Schlegel (33.), 2:2 D. Horn (45.), 2:3 D. Horn (47.), 2:4 D. Horn (51./Elfmeter), 2:5 Wischmann (52.), 2:6 J. Horn (55.), 2:7 Wischmann (61.), 3:7 S. Trittel (74./Elfmeter), 4:7 Penno (78.).



TSV Gellersen II – SV Lemgow/D. 2:3 (0:2)

Tore: 0:1 Fröhlich (32.), 0:2 Fröhlich (39.), 1:2 Schmidt (56.), 1:3 Richter (58.), 2:3 Schmidt (62./Elfmeter); besonderes Vorkommnis: Gellersens Schmidt verschießt Elfmeter (90.+3).



FSG Südkreis – TSV Bienenbüttel 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Müller (57.), 2:0 Behn (60.).



TSV Adendorf – Lüneburger SV 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Iwan (18.), 1:1 Admin Pepic (37./Elfmeter), 2:1 Leppek (90.+3)