Das hat gut geklappt

Von: Aron Sonderkamp

Nur ein Sieg aus 18 Partien hat der 1. Fußball-Kreisklassist TSV Jastorf bisher auf der Habenseite. Da das rettende Ufer für Kapitän Dirk Ranglack und Co jedoch noch zu erreichen ist, geben sie auch nicht auf.

Dirk Ranglack

Alter: 44 Jahre.

Im Verein seit: Februar 2019.

Kapitän seit: 2022.

Position: Verteidiger.

Bisherige Stationen: TSV Groß Hesebeck, TSV Jastorf, Germania Ripdorf, Union Bevensen.

Ihre Interpretation der Kapitänsrolle: „Ich will in dieser Umbruchszeit Verantwortung übernehmen. Ich gebe konstruktive Ratschläge und bewahre einen kühlen Kopf in gewissen Situationen.“