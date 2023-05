TSV Bienenbüttel schafft den Klassenerhalt, TSV Adendorf steigt auf

Teilen

Alexander Mattern (Mitte am Ball) und seine Bienenbütteler zeigten gegen Eintracht Lüneburg eine starke Leistung, verloren aber mit 2:3 und feierten nach dem Abpfiff dennoch den Klassenerhalt. © Michael Klingebiel

Verloren, und dennoch gewonnen: Der TSV Bienenbüttel hat sich am 29. und vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland gesichert.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis - Zwar verloren die Ilmenaukicker ihr Heimspiel gegen die Eintracht Lüneburg unglücklich mit 2:3, durch die gleichzeitig Niederlage des TuS Wustrow in Adendorf aber sind sie nun nicht mehr einzufangen.

Siege feierten aus Uelzener Sicht der SV Molzen (2:1 in Lüchow) und Teutonia II (3:1 gegen Gellersen II), während der TuS Ebstorf (2:3 gegen Lemgow/Dangenstorf) sowie die Union Bevensen (1:3 beim FC Heidetal) den Kürzeren zogen.

Auch weitere Entscheidungen sind gefallen: Zweiter Bezirksligaaufsteiger neben dem bereits feststehenden Meister FC Heidetal ist der frisch gebackene Kreispokalgewinner TSV Adendorf.

Und auch im Ligakeller ist (so gut wie) alles klar. Teutonia Uelzen II, der FC SG Gartow und der TSV Gellersen II standen ja zuvor schon als Absteiger fest. Dazu gesellt sich nun der SC Lüchow. Eine winzige Chance auf den zukünftigen Ligaverbleib besitzt noch der TuS Wustrow, muss allerdings auf ein „Fußballwunder“ und den Nichtabstieg des TSV Gellersen in der Landesliga am letzten Spieltag hoffen.

SC Lüchow – SV Molzen 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Schaate (41.), 0:2 Schaate (46.), 1:2 Roehl (51.).

Teutonia Uelzen II – TSV Gellersen II 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Vocht (17.), 2:0 von Estorff (18.), 3:0 Knüdel (76.), 3:1 Notzke (80.); besonderes Vorkommnis: Teutonias Kömpel scheitert mit Handelfmeter an TSV-Torwart Krahmer (2.).

FC Heidetal – Union Bevensen 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 D. Horn (19.), 1:1 Burghardt (55.), 2:1 D. Horn (85./Foulelfmeter), 3:1 Konik (88.).

FSG Südkreis –

Ochtmisser SV 2:3 (1:2)

Tore: 0:1 Saucke (6.), 0:2 Saucke (9.), 1:2 Müller (28.), 2:2 Müller (58.), 2:3 Krabiell (73./Eigentor).

TSV Bienenbüttel – Eintracht Lüneburg 2:3 (1:1)

Tore: 0:1 Maatouk (40.), 1:1 Tillig (45.), 1:2 Edler (68.), 2:2 Jakubowski (80.), 2:3 Stegen (89.).

TSV Adendorf – TuS Wustrow 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Iwan (47.), 2:0 Iwan (82.).

TuS Ebstorf – SV Lemgow/D. 2:3 (1:1)

Tore: 1:0 M. Böttcher (19.), 1:1 D. Schulz (43.), 1:2 R. Schulz (46.), 2:2 Rudyj (47.), 2:3 Fröhlich (57.).

Lüneburger SV – FC SG Gartow 3:1 (0:1)

Tore: 0:1 Bröcker (34.), 1:1 Hijazi (59.), 2:1 Merkosjan (66.), 3:1 Lechner (82./Eigentor).