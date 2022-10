Fußballkreis Heide-Wendland lost die nächsten Runden im Pokal aus

Von: Bernd Klingebiel

Nach dem umjubelten Achtelfinal-Sieg in Böddenstedt (5:3) erwarten der Vierfach-Torschütze Maik Cordes (Mitte) und Trainer Mathias Grabs (Zweiter von links) mit dem TSV Wriedel in der nächsten Runde die Lüneburger SV. © Bernd Klingebiel

Das ging fix: Der Kreis-Fußballverband Heide Wendland hat am Montag (4. Oktober) die Paarungen der nächsten Pokalrunde ausgelost.

Uelzen/Landkreis - Im Heide-Wendland-Pokal steht am Montag, 31. Oktober (Reformationstag), das Viertelfinale auf dem Programm. Von den Uelzener Kreisvertretern hat lediglich der TSV Wriedel (1. Kreisklasse) Heimrecht gegen den Kreisliga-Titelkandidaten Lüneburger SV. Die klassenhöhere SV Teutonia Uelzen II bekommt es mit dem TuS Liepe (1. Kreisklasse) zu tun. In einem Duell zweier Kreisligisten tritt der TuS Ebstorf beim TSV Adendorf an.

Die Reserven bestreiten zeitgleich ihre Spiele des Achtelfinals. Im Überblick:

Heide-Wendland-Pokal, Viertelfinale (Montag, 31. Oktober, 14 Uhr): TSV Adendorf - TuS Ebstorf TuS Liepe - Teutonia Uelzen II TSV Wriedel - Lüneburger SV Ochtmisser SV - Sieger TSV Hitzacker/TuS Wustrow Reserven-Pokal, Achtelfinale (Montag, 31. Oktober): Germania Ripdorf II - VfL Breese/Lgf. II SG Wrestedt/Teutonia III/Lehmke II - TuS Erbstorf II FC Heidetal II - TuS Barendorf III VfL Bleckede II - SG Mechtersen II/Treubund Lbg. II SG SoltendieckII/Bodenteich II/Lüder II - TuS Ebstorf II Dahlenburger SK II - Union Bevensen II TSV Adendorf II - TSV Wriedel II TuS Brietlingen II - SV Lemgow/Dgst.