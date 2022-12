Drei Uelzener Hip-Hop-Gruppen mit Top-Platzierungen beim Müritz-Dance-Cup

Teilen

Hip-Hopper mit Ehrgeiz, sportlichem Leistungswillen und einer Menge Spaß: die Uelzener Gruppe „Reflects“. © Karsten Meyer

Fette Beats und eine zum Bersten gefüllte Turnhalle. Der 22. Müritz-Dance-Cup war wieder ein sportliches Großereignis.



Röbel/Uelzen – Es ist seit Jahren eines der bedeutendsten Events seiner Art in Norddeutschland. Rund 750 Tänzer und vor allem Tänzerinnen aus mehreren Bundesländern machen das deutlich. Sie alle zeigten an zwei Wettbewerbstagen Ehrgeiz, sportlichen Leistungswillen und definitiv auch eine Menge Spaß – gemeinsam brachten sie die Halle am Schulzentrum in Röbel zum Beben. „Der Zulauf ist riesig in diesem Jahr“, freute sich die Organisatorin Susann Richter. Es sei eine Rekordbeteiligung verzeichnet worden, teilte sie mit. Vor allem bei den Hip-Hop-Wettbewerben habe die Zahl der Akteure alle Erwartungen übertroffen.

Der gastgebende TSV 90 Röbel Müritz freute sich nach zweijähriger Pandemiebeschränkung über diese Resonanz. Zudem unterstützten und jubelten sehr viele Zuschauer lautstark auf der Tribüne; trotz deren Kapazität von 350 Plätzen mussten einige Besucher draußen warten. Auch aus diesem Grund wurde die bewährte Liveübertragung der Wettbewerbe im Internet erneut geschaltet.



Insgesamt standen 229 Darbietungen auf dem Programm in den Kategorien, für die der Müritz-Dance-Cup bekannt ist: Gymnastik-Tanz mit Geräten wie Bällen oder Bändern. Dance, Hip Hop, Modern, Fun Dance ohne Requisiten und Show Dance mit Requisiten.



„FIVE8ONE“ verfehlte ganz knapp das Siegerpodest. © Karsten Meyer

Am Hip-Hop-Tag gingen auch wieder drei Uelzener Mannschaften aus dem „Ballett und Gym Studio“ von Karin Graaf an den Start. Über den Tag traten 57 Teams in verschiedenen Kategorien und Altersklassen sportlich fair gegeneinander an.



In der Kategorie „Juniors Einsteiger“ schrammte die Uelzener Gruppe „FIVE8ONE“ mit ihrer Trainerin Arina Bulgarow ganz knapp am Podest vorbei und errang einen hervorragenden vierten Platz. Sie hatten mit 13 Mannschaften die größte Konkurrenz.



„Reflects“ feierte einen sehr guten zweiten Rang in der Kategorie „Adults Einsteiger“. © Karsten Meyer

Erstmals bei den Erwachsenen in der Kategorie „Adults Einsteiger“, konnte sich die Gruppe „Reflects“ mit Trainerin Lina Stuhlmann sicher behaupten. Bei einer starken Konkurrenz von acht Mannschaften verpasste sie die angestrebte Titelverteidigung nur hauchdünn. Die Tänzerinnen und Tänzern von „Reflects“ feierten einen sehr guten zweiten Rang.



„Clash“ siegte in der Kategorie „Adults Mittelstufe“. © Karsten Meyer

Die neu zusammengestellte Mannschaft von „Clash“ um Trainerin Nora Schab hatte mit nur zwei Mitbewerbern in der Kategorie „Adults Mittelstufe“ die kleinste Konkurrenz und gewann souverän. km