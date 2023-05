Uelzener Dennis Flügge als Ehrengast bei Firminos privater Abschiedsfeier vom FC Liverpool

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Dennis Flügge (links) war einer der rund 200 Ehrengäste auf der privaten Abschiedsfeier von Roberto Firmino (rechts). © Kev Charlton

Vereinslegende Roberto Firmino hatte bei seiner privaten Abschiedsparty vom FC Liverpool auch einen Gast aus Uelzen. TuS Bodenteichs Fußballer statteten ebenfalls einen feierlichen Besuch ab.

Uelzen/Landkreis – Sie standen Spalier bei der Hochzeit ihres Mannschaftskameraden Luca Meyer. Eine festliche Gala gab es zudem in Frankfurt/Main, wo der DFB den Uelzener Schiedsrichter Schiwan Yousef Al Haji als einen von 64 Landessiegern der Aktion „Danke Schiri“ würdigte.

Firmino-Feier „extrem große Ehre für mich“

Abschiedsfeier einer Vereinslegende: Der Uelzener Dennis Flügge war einer der Ehrengäste, als Roberto Firmino nach acht Jahren beim FC Liverpool nicht nur den Fans im legendären Stadion an der Anfield Road, sondern anschließend auch noch im privaten Rahmen adieu sagte. „Am Sonntagabend lud der Brasilianer noch einmal Freunde, Familie, die gesamte Mannschaft und einige Mitarbeiter des Vereins ein“, erzählt Flügge.



Der 2. Vorsitzende der SV Teutonia Uelzen und ehemalige Oberligaspieler der Blau-Gelben ist Managing Director bei der Sportmarketing-Agentur „unrepeated“. Flügge: „Es ist ein äußerst intensiver Job, der nie still steht, der nie Pause macht, rund um die Uhr von Montag bis Sonntag. Aber eben auch einer mit großen Privilegien, die ich als Fußballliebhaber extrem zu schätzen weiß. Dafür mache ich meinen Job, ich empfinde eine sehr große Dankbarkeit.“



Firmino hatte den Uelzener als Teil seines Beraterteams zu dem Abschieds-Wochenende eingeladen. Flügge: „Es war eine extrem große Ehre für mich, diesen Moment mit ihm, seiner Familie, den Freunden und Mitspielern sowie Mitarbeitern des FC Liverpool verbringen zu dürfen.“



Firmino wechselte 2015 von Hoffenheim zu den Reds. Er gewann mit ihnen die Champions League, die Klub-WM und den ersten englischen Meistertitel nach mehr als 30 Jahren und wird nun mit Real Madrid in Verbindung gebracht.



Bei der exklusiven Verabschiedung hielt Trainer Jürgen Klopp vor den etwa 200 Gästen eine Rede, genau wie Roberto Firmino selbst und andere Spieler des FC Liverpool, berichtet Flügge. Die Nr. 9 der Reds bedankte sich bei seinen Wegbegleitern und übergab jedem eine Geschenkbox. Darin enthalten: ein spezielles Trikot inklusive Unterschrift sowie ein eigens kreiertes Parfum von Firmino.



Flügge: „Es war mega emotional, so was habe ich noch nie erlebt! Roberto strahlt so viel Menschlichkeit aus und wird deswegen von allen Fans geliebt.“



TuS Bodenteich im „Hochzeitsstress“

Die frischvermählten Luca Meyer und seine Frau Lara mussten einige Trikots des TuS Bodenteich über eine Wäscheleine fädeln und sich bei jedem Knoten einen Kuss geben. © Friedhelm Knüppel

Eine Woche nach dem Spalier für den neuen Fußballabteilungsleiter und Vorsitzenden des TuS Bodenteich, Christian Fleischer, haben sich die Fußballer der Blau-Weißen erneut für ein Brautpaar aus ihren Reihen aufgestellt. Bei der Hochzeit von Bezirksliga-Torwart Luca Meyer und seiner Frau Lara, geborene Wallner (ehemalige TuS-Handballerin) hatten sich trotz der für Berufstätige eher ungünstigeren Uhrzeit doch etliche TuS-Mitglieder im Rosengarten vor dem Standesamt an der Bodenteicher Burg eingefunden, um dem jungen Brautpaar zu gratulieren. Die Frischvermählten mussten einige TuS-Trikots über eine Wäscheleine fädeln und sich bei jedem Knoten einen Kuss geben. (kn)

DFB-Festakt mit Teutonia Uelzens Schiedsrichter Schiwan Yousef Al Haji

64 von bundesweit 50 000: Der DFB hat bei einem Festakt auf seinem Campus in Frankfurt/Main die Landessieger der diesjährigen Aktion „Danke Schiri“ gewürdigt. Dies ist die wichtigste Ehrungsaktion für Schiedsrichter bundesweit. Unter den verdientesten Fußball-Unparteiischen aus den Amateurklassen ist auch Schiwan Yousef Al Haji. Der Spielleiter von der SV Teutonia Uelzen pfeift zumeist auf Kreisebene. Al Haji war zuvor für sein außergewöhnliches Engagement in der Kategorie U50 Sieger im Niedersächsischen Fußballverband (NFV) geworden.



Gegenüber den aktuell nur noch rund 50 000 Schiris im DFB waren es 2006 noch mehr als 80 000, listete DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf. Er mahnte: Im Amateurfußball führe dies „zunehmend zu Problemen“. Mit 911 Spielabbrüchen aufgrund von Gewaltvorfällen in der Saison 2021/2022 waren es mehr als je zuvor, ergänzte der 1. DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. Dabei blieben die Unparteiischen an der Basis jedoch standhaft gegenüber den wachsenden Herausforderungen. kl, kn