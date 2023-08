AZ-Kinderfußball-Cup als Anheizer

Bunte Fußballtage des VfL Böddenstedt: Vorfreude pur auf „Das Ailton!“

Von: Bernd Klingebiel

Ailton im aktuellen Bremer Dress, so lieben ihn die Werder-Fans! Am Sonnabend spielt der brasilianische „Kugelblitz“ mit der Traditionsmannschaft in Böddenstedt. © IMAGO/Ulmer

Er ist schon fast ein Dauergast im Landkreis: Nach seinem Gastspiel mit dem HSV in Jastorf tritt Kult-Kicker Ailton mit der Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen am Sonnabend in Böddenstedt an.

Böddenstedt – Wenn es allein nach den Werder-Fans in der Region ginge, dann war der Dreierpack von Torjäger Ailton am letzten Sonnabend beim 3:0 der HSV-Allstars in Jastorf nur der Vorgeschmack auf das, was der „Kugelblitz“ in Böddenstedt abliefern soll. Denn dort wird der frühere Bundesliga-Torschützenkönig am kommenden Sonnabend 16 Uhr, in der Bremer Traditionsmannschaft auf Trefferjagd gehen. Die Grün-Weißen bestreiten das Jubiläumsspiel zum 75-jährigen Bestehen der Böddenstedter Fußballsparte.

Außer dem kultigen Fußball-Entertainer (typisches Interview-Ende: „Das Ailton!“) haben sich weitere teils hochdekorierte Fußballer angesagt, weiß Organisations- und Abteilungsleiter Matthias Salge. Die Sommerzugänge Aaron Hunt und Fin Bartels stehen sogar noch voll im Saft.



Auch die Namen von Felix Wiedwald, Mirko Votava, Philipp Bargfrede, Erhan Albayrak, Lars Unger, Sven Meinecke, Dejan Horvat (früher Junioren-Bundesliga), Sebastian Hartung (Chefscout) und des früheren Keepers, jetzigen Allstars-Trainer und Ehrenspielführers Dieter Burdenski befinden sich auf der illustren Gästeliste. Das Erscheinen von Vize-Weltmeister Torsten Frings ist aus privaten Gründen noch mit einem Fragezeichen versehen.



Die Werder-Legenden bekommen es mit der Ü40-Altliga der SG Böddenstedt zu tun, die sich mit den Gastspielern Rainer Struck sowie Benjamin und Steffen Silbermann aufpeppt.



Im Rahmenprogramm wird ein von der AZ gestiftetes Tablet verlost. Zudem dreht sich eine Tombola mit attraktiven Preisen. Es gibt Kinderschminken und eine Hüpfburg. Die Sport Jongleure Dreilingen (ab 14.30 Uhr) und die Schrotttrommler aus Lüneburg (ab 15.15 Uhr) zeigen ihr Können.



AZ-Kinderfußball-Cup als Anheizer

Zuvor rollt am Sonnabend ab 10 Uhr der Ball beim „AZ-Kinderfußball-Cup“: kleines Feld, keine festen Positionen, vier Mini-Tore – möglichst alle Kinder sollen spielen, spielen, spielen! Insgesamt nehmen 16 Mannschaften der U8/U7-Junioren teil. Am Abend entern die Coverpiraten aus Hamburg das Waldstadion bei der „Sportplatz-Party“ mit Hits der Musikgeschichte.



Die sportlichen Aktivitäten in der Ortheide beginnen bereits am heutigen Donnerstag mit einem Fußball-Schmankerl. Nach einem Spiel der Böddenstedter U10 gegen die JSG Wipperau (18 Uhr) feiert ab 19 Uhr die VfL-Mannschaft Wiederauferstehung, die 1996 in die Bezirksklasse aufstieg. Das ist immer noch der sportlich größte Erfolg der Vereinsgeschichte.



Das Legenden-Team mit Spielern wie Andreas Weinkopf, Frank Rothe, Jens Perlick, Peter Leddin, Rainer Niemann, Stephan Sporer, Jörn Drögemüller, Markus Depner, Thomas Wilk, Christof Hasenfuß, Jörg Seeßelberg, Udo Leskien und Matthias Salge kickt gegen eine Auswahl von Schiedsrichtern.



Am Freitag, 18 Uhr, eröffnet die 1. Herren des VfL (1. Kreisklasse) den Fußballreigen mit einem Freundschaftsspiel gegen Bezirksligist SV Emmendorf. Um 19.45 Uhr folgt die Partie der Kreisliga-Frauen der SG Böddenstedt/Bodenteich/Gerdau gegen die Landesligavertretung von Hannover 96 II. Neben dem Rasen heizen „Mrs. T & Friends“ mit Songs von Tina Turner, Jimi Hendrix, Billy Idol, U2, Rolling Stones und anderen ein.



Am Sonntag runden die Meisterschaftsspiele der Frauen gegen die SG Thomasburger SV (13 Uhr) und der 1. Herren gegen TuS Liepe (15 Uhr) die Fußballtage ab.



Karten für das Werder-Spiel gibt es nach Vereinsangaben bis Sonnabendmittag im vergünstigten Vorverkauf für zehn Euro pro Stück. An der Tageskasse (ab 14 Uhr) kosten sie zwei Euro mehr; Kinder bis 15 Jahren haben freien Eintritt. Tickets gibt es online (via Facebook VfL Böddenstedt) und zu den Geschäftszeiten in den folgenden Vorverkaufsstellen:



» AZ-Medienhaus (Gr. Liederner Straße 45, Uelzen);



» Kfz-Sachverständigenbüro Matthias Salge (Uelzener Straße 8, Wrestedt);



» Ambulanter Pflegedienst Medikom (Tannrähmsweg 3, Suderburg).