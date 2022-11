TV Uelzen hofft gegen TSV Wietzendorf auf die nächste Heimgala

Von: Arek Marud

Der TV Uelzen in Siegerpose – an diese Bilder hat man sich in dieser Saison gewöhnt. © Klingebiel, Bernd

Die Bilanz wird immer beeindruckender. Nach sieben Siegen und einem Remis starten die Landesliga-Handballer mit dem Heimspiel gegen Wietzendorf in den Jahresendspurt.

Uelzen –Trainer Maurice Maus erwartet am Sonnabend die nächste Reifeprüfung im Heimspiel gegen den TSV Wietzendorf (19 Uhr).

15:1 Punkte! Als einzige Mannschaft der Liga weiter ungeschlagen! Tabellenführer! Die „Black Owls“ sorgen weiter für Furore und überrollten vor einer Woche die HSG Nord Edemissen mit 42:21. „Es läuft besser, als wir das erwarten konnten“, sagt Trainer Maurice Maus. Dieser Trend hatte sich – wenn auch vielleicht nicht in derart ausgeprägter Form – abgezeichnet. „Die Jungs sind reifer geworden. Es fällt kaum ein Training aus. Wir werden von Jahr zu Jahr stärker.“

Auch der Coach trägt maßgeblich zu diesem kometenhaften Aufstieg bei. Er bereite jede Trainingseinheit akribisch vor. Alles baue aufeinander auf. Trotzdem drängt sich Maus nicht in den Vordergrund. „Sicher hat der Trainer seinen Anteil. Er wirft aber nicht die Tore. Bei uns greift jedes Rädchen ins andere.“



Für Titelträume ist es noch viel zu früh



Dass die eher an Braunschweig angelehnte Landesliga Ost, in die der TVU vor dieser Spielzeit wechselte, eventuell schwächer ist, will Maus nicht unterschreiben. „Es hieß immer: Die Landesliga Lüneburg sei die schwächste Liga. Das scheint nicht der Fall zu sein, weil alle Mannschaften in den neuen Ligen im Mittelfeld oder oben stehen.“ Oder eben ganz oben. Doch die Uelzener bleiben sich ihrer Linie treu, schrauben die Erwartungen nicht nach oben. Maus: „Das Team hat eine sehr gute Selbsteinschätzung und haut keine Parolen raus. Das macht uns stark. Es sieht sich keiner im Titelkampf.“



Doch mit jedem weiteren Sieg werden die Fragen nach dem Meistertitel lauter. Das weiß auch Maus, der sich mit diesem Thema erst in fünf Spielen ernsthaft auseinandersetzen möchte. Weitere Siege vorausgesetzt. Zunächst muss der Tabellenfünfte aus Wietzendorf heute geschlagen werden. Danach geht es nur zum Schlusslicht Südkreis/Clenze. Aber Derbys haben bekanntlich eigenen Gesetze. Und dann kommt mit dem MTV Dannenberg das Topteam in die HEG-Halle. „Für mich die stärkste Mannschaft der Liga“, erklärt Maus, der zwei weitere Spiele gegen Vorsfelde II und Wittingen/Stöcken im neuen Jahr abwarten will, bevor man über Titelchancen spekulieren darf. „Dann müsste man sich unterhalten, wie es aussieht.“ Vorher ist das M-Wort aber tabu. „Da kannst du nur auf die Nase fallen.“



Auch gegen Wietzendorf rechnet der TVU heute ab 19 Uhr mit 300 Fans. Oder vielleicht doch mehr? „Das Interesse wird größer“, beobachtet Maus eine steigende Popularität. Auch bei den Kreis-Fußballern. Auf der Tribüne sah er zuletzt Kicker von Teutonia Uelzen, SV Stadensen, TuS Bodenteich, VfL Suderburg und TSV Suhlendorf. Maus: „Das zeigt, welches Interesse wir wecken. Da kannst du ja bald ein Hallenturnier im Fußball machen.“