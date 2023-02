Dartschnecken freuen sich über Teilnehmerrekord und Lokalmatador-Sieg

Von: Aron Sonderkamp

Lasset die Pfeile fliegen: Über 250 Dart-Begeisterte tummelten sich beim Ranglistenturnier des Niedersächsischen Dart-Verbandes in Ebstorf. © Aron Sonderkamp

Über 250 Teilnehmer, ein Sieger aus dem eigenen Verein. Die Dartschnecken Ebstorf werden sich lange an das von ihnen ausgerichtete Ranglistenturnier des Niedersächsischen Dart-Verbands erinnern.

Ebstorf – Was für ein Wettbewerb: Über 250 Teilnehmer und dann auch noch ein Sieger aus den eigenen Reihen. Beim Ranglistenturnier des Niedersächsischen Dart-Verbands (NDV) setzte sich Marcus Kirchmann vom ausrichtenden Verein, den Dartschnecken Ebstorf, die Krone auf.

250 Dart-Enthusiasten waren auch für die Dartschnecken ein Rekord: „Wir haben die Logistik etwas unterschätzt. Schon vor dem Turnier hieß es: Wir haben kein Toilettenpapier mehr. So was haben wir vorher auch noch nicht gehabt“, musste auch Pascal Witt, Vorsitzender des hiesigen Dartvereins etwas schmunzeln. Dabei sind die Pfeilsportler aus Ebstorf echte Routiniers, was die Ranglistenturniere des NDV angeht: „Das ist ein bisschen unser Baby. Wir machen das bestimmt schon zehn Jahre. Die Leute kommen auch gerne her, weil sie sagen: ,Ebstorf ist etwas Besonderes’. Alle anderen Turniere sind nicht das Gleiche.“



Darüber hinaus gingen für den Ausrichter Kandidaten ins Rennen, die reelle Chancen auf die German Masters haben. Zur Erklärung: Bei NDV-Ranglistenturnieren sammelt man Punkte für die Rangliste eines Bundeslandes. Die bestplatzierten Spieler fahren dann zu den German Masters (bei den Herren Platz 1 bis 23, bei den Damen Rang 1 bis 11; die AZ berichtete). Lokalmatador Sören Brandt startete beispielsweise als Nummer 21 des Rankings. „Man spielt schon seit Jahren, das Ziel sind immer die Masters“, hofft Brandt auf die Belohnung für seine starke Spielzeit. Beim zurückliegenden Wettbewerb verpasste er jedoch seinen Wunschplatz neun. Als 33. rutschte er in der niedersachsenweiten Liste auf Rang 26 ab.



Dartschnecke Marcus Kirchmann jedoch landete den ganz großen Wurf. Nach starken Auftritten und einem ungefährdeten 5:0-Sieg im Finale sicherte er sich den Pokal. „Er ist ein guter und vor allem konstanter Spieler. Damit zählte er auch durchaus zu den Favoriten. Dass er sein Spiel auf dem hohen Niveau bis zum Finale halten konnte, war eine starke Leistung“, freute sich Ebstorfs Pressewartin Pia Balcke. Damit klettert Kirchmann auf Platz acht der Rangliste. Zweitbeste Schnecke wurde Ralf Pläger (9.).



Stolzer Gewinner: Marcus Kirchmann (rechts) sicherte sich den Sieg beim Ranglistenturnier. Damit klettert er im Ranking auf Platz 8 und darf sich Hoffnungen auf eine Teilnahme bei den German Masters machen. © Privat

Balcke selbst stand vor dem Turnier auf Rang 11 bei den Frauen. Ihr Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, erreichte sie auch. In der Hauptrunde war zwar Schluss, dennoch verbesserte sich Balcke auf Platz neun. „Das Saisonziel German Masters ist realistisch erreichbar, was mich wirklich freut, weil ich damit nicht gerechnet habe.“ Und das in ihrer ersten Saison mit Ranglistenturnieren. Die Trophäe ging an Alicia Becker (TuS Holzhausen/Porta).



Auf die Jugend warf besonders Ludwig Schildt, Trainer der Dartschnecken, ein Auge. „Wir können erstmals eine reine Jugendmannschaft melden. Ich freue mich riesig darauf, sie hier zu sehen. Wir haben ganz tolle Jugendliche“, schwärmte der Coach. Einen Sieger aus seinem Verein durfte er jedoch nicht beglückwünschen. Bei den Jungen gewann Luca Homoth (TSV Germania Reher). Chiara Dolle (DC Hameln 79) sicherte sich den Sieg bei den Mädchen.



Beim Vierer-Team-Cup setzte sich einen Tag nach dem Ranglistenturnier die Mannschaft Munky durch. © Privat

Den NDV-Vierer-Team-Cup, welcher einen Tag später am selben Ort stattfand, gewann die Mannschaft Munky. Unterm Strich gilt für die Ebstorfer laut Balcke: „Wir sind sehr zufrieden. Die Dartschnecken haben tolle Ergebnisse erzielt, die Versorgung der Teilnehmer hat reibungslos geklappt. Es war ein rundum gelungenes Turnier.“



Bereits am 18./19. März geht es für die Dartschnecken weiter. Dann richten sie ein Ranglistenturnier des Deutschen Dart-Verbands (DDV) aus.