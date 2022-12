Dann gehen halt mal vier Spieler mit Gelb/Rot

„Jeder Spieler, der gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung protestiert, wird verwarnt“: Uruguay gegen Ghana – eine WM-Partie mit zahlreichen Unsportlich- und Respektlosigkeit. © Themba Hadebe/AP/dpa

Warum die Schiedsrichter im Sinne von Fairplay und Respekt die Regel 12 viel konsequenter umsetzen sollten.

Von Marco Haase

Doha/Uelzen – Viele Fußball-Fans haben sich über die Nachspielzeiten während der WM-Spiele gewundert. Dabei gab es gar keine Regeländerung, sondern die Unparteiischen setzen konsequenter um, was längst im Fußball-Regelwerk festgeschrieben war - siehe dazu auch den WM-Pfiff vom 24.11.2022

Im Sinne des Fairplay ist eine Norm viel wichtiger als die Nachspielzeit. Hier würde es dem Fußballsport gut tun, wenn sie weltweit umgesetzt würde, um an die Fairness heranzukommen, die in etlichen anderen Sportarten selbstverständlich ist.

So ist an mehreren Stellen in Regel 12 (Fouls und sonstiges Fehlverhalten) notiert, dass bei Unsportlichkeiten, Protesten oder respektlosem Verhalten die gelbe Karte (synonym für „Verwarnung“) zwingend vorgeschrieben ist. Wortwörtlich heißt es an einer Stelle in der deutschsprachigen Version des Regelwerks: „Jeder Spieler, der gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung protestiert, wird verwarnt.“ Dies gilt analog für die Teamoffiziellen auf den Bänken.



Nun denken wir an das eine oder andere Spiel dieser WM. Zum Beispiel an Uruguay gegen Ghana, eine schwierige Partie, in der Daniel Siebert eine gute und berechenbare Leistung zeigte – berechenbar insbesondere bei Strafraumszenen auf beiden Seiten. Der Berliner Referee hätte durchaus noch eine weitere Spielleitung verdient gehabt, wie auch Experten wie DFB-Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner, Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich oder DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz-Michael Fröhlich mit Recht konstatierten.



Aber das Verhalten von Spielern und Offiziellen aus Uruguay ging gar nicht. Wenn Daniel Siebert das Regelwerk insbesondere nach Schlusspfiff noch auf dem Feld (was regeltechnisch möglich ist) konsequent umgesetzt hätte, dann hätten die erforderlichen persönlichen Strafen möglicherweise die 17 gelben Karten in der Partie Argentinien gegen die Niederlande in den Schatten gestellt.



Gelehrt wird jedem Unparteiischen, dass er mehr sehen statt hören soll. Das ist grundsätzlich richtig. Emotionen gehören zum Fußball, und diese will niemand einengen. Doch wenn sich heute ein Trainer oder Spieler beschwert, dass ein Unparteiischer zu kleinlich war und „Emotionen“ nicht zuließ, dann geht es nicht selten darum, unsportliches und respektloses Verhalten im Nachhinein klein- und schönzureden.



Nochmal – im Regelwerk heißt es: „Jeder Spieler, der gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung protestiert, wird verwarnt.“ Das bedeutet, er muss den gelben Karton bekommen. Und jetzt schaue sich jeder Fußball-Fan das nächste Spiel genau mit dieser Norm im Hinterkopf an – und beobachte, welchen Langmut unsere Unparteiischen auf den Spielfeldern von der Kreisebene bis zur WM haben.



Beim Volleyball darf maximal der Mannschafts-Kapitän den Schiedsrichter um eine Erläuterung einer Entscheidung bitten. Beim Handball ist ein Spieler schon mit zwei Minuten draußen, wenn er nur daran denkt, den Ball nicht hinzulegen. Beim Basketball kassiert die Mannschaft ein technisches Foul mit Freiwurf für den Gegner, wenn es auf dem Feld oder seitens der Bänke zu Unsportlichkeiten kommt.



Beim Rugby ist es sogar möglich, die Dialoge zwischen Schiedsrichter und Akteuren auf dem Feld live im Fernsehen zu übertragen – das stelle man sich bei manchen Spielen im Fußball vor. Vorher müsste man die unter 18-Jährigen aus dem Zimmer schicken.



Der ehemalige niederländische Top-Stürmer Marco van Basten monierte bereits vor Jahren, dass es nicht sein kann, dass jeder Spieler auf dem Platz mit dem Schiedsrichter diskutieren darf.



Im Sinne von Fairness und Respekt wäre es angebracht, wenn die Schiedsrichter weltweit in allen Klassen, mit Unterstützung der Vereine und Verbände, die Regel 12 konsequenter umsetzen. Und dann gehen halt mal in einer Partie vier Akteure wegen Unsportlichkeiten mit Gelb/Rot vom Platz – bis es alle kapiert haben. Denn mehr Fairness und Respekt führen in der Konsequenz auch zu weniger Gewalt im Fußballsport.

Der AZ-WM-Experte Marco Haase (links, hier mit dem ehemaligen Bundesliga-Referee Peter Gagelmann). © Privat

» Marco Haase (51, SV Holdenstedt) ist seit 35 Jahren Fußball-Schiedsrichter und seit über 20 Jahren als Schiedsrichter-Beobachter und -Coach bis in den DFB-Bereich aktiv, zudem im niedersächsischen Verbandsschiedsrichter-Lehrstab als Referent und Lehrgangsleiter an der NFV-Akademie in Barsinghausen. Der ehemalige AZ-Redakteur greift während der WM interessante Entscheidungen, strittige Pfiffe und regelkundliche Besonderheiten auf – dies im Übrigen nicht im Rahmen seiner offiziellen Funktionen, sondern sportredaktionell an dieser Stelle.

