Corona-Erkrankungen: TuS Ebstorf sagt Nachholspiel in Lüneburg ab

Von: Bernd Klingebiel

Der TuS Ebstorf muss wegen Corona-Erkrankungen im Kader eine Spielpause einlegen. © Klingebiel, Bernd

Wegen Corona-Erkrankuzen im Team gibt es in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland eine aktuelle Spielabsage!

Ebstorf/Bad Bodenteich – Da werden unschöne Erinnerungen wach: Der TuS Ebstorf musste sein für Donnerstag, 16. August, angesetztes Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland bei Eintracht Lüneburg absagen, „weil wir aktuell vier Coronafälle und sieben Spieler mit Symptomen haben“, erklären die Trainer Marius Meyer und Björn Penkert gegenüber der AZ. Sie befürchten, dass in den nächsten Tagen weitere Spieler aus dem Team erkranken. Die Klosterkicker bemühen sich, auch die Partie am Sonntag (20. August) beim TuS Bodenteich im Einvernehmen mit dem Gegner zu verlegen.

Das Spiel bei Eintracht Lüneburg hat bereits einen neuen Termin: Es wird am Donnerstag, 31. August, 20 Uhr, nachgeholt. kl