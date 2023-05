Coach Hendrik Schlechter hört beim TuS Ebstorf II / Korn und Dickschas übernehmen

Von: Arek Marud

Hendrik Schlechter gibt sein Traineramt beim TuS Ebstorf II nach der Saison ab. © De la Porte

In Ebstorf geht eine Ära zu Ende. Nach sieben Jahren legt Hendrik Schlechter, Trainer des 2. Fußball-Kreisklassisten TuS Ebstorf II, sein Traineramt nieder. Das sorgte für ordentliche Umstrukturierungen – nicht nur in der Zweiten.

Ebstorf - Durch den Abgang Schlechters rücken Dennis Korn (seines Zeichens auch Jugend-Obmann) und René Dickschas von der Dritten Mannschaft hoch in die 2. Herren. Das Team aus der 3. Kreisklasse coachen künftig Nils Lankau (jetziger Co von Ebstorf II) und die beiden TuS-Spieler Robert und Patrick Cohrs.

Fußball-Obmann Christoph Janik erklärt die große Umverteilung: „Wir haben fußballintern einen kleinen Vorstand gebildet (1. Vorsitzender Sebastian Buhr, Korn und Janik sowie einige weitere TuS-Offizielle, Anm. d. Red.). In dieser Runde sitzen wir ohnehin immer zusammen, wenn es um Entscheidungen geht und so haben wir uns auch in dem Fall beraten.“





Trotz guter Lösung für die vakante Stelle schmerzt der Abgang Schlechters logischerweise: „Er ist die Traumvorstellung eines Trainers. Er hat eine große Persönlichkeit, hat viele Leute geholt und das Team zusammengehalten. Mit seiner C-Lizenz hat er auch die entsprechende Qualifikation“, lobt Janik, dem besonders der Aufstieg in die 2. Kreisklasse in der Saison 2018/19 in Erinnerung bleibt.



Von solch speziellen Momenten erlebte Schlechter so einige. Vor seiner Tätigkeit als Trainer war er selbst bei der Zweiten aktiv und blickt insgesamt auf über 20 Jahre beim TuS zurück. Und gänzlich weg ist er eben auch nicht: „Die Entscheidung fiel mir im Grunde genommen nicht schwer, weil ich dem TuS weiterhin im Hintergrund treu bleibe“, erläutert Schlechter. Der Coach: „Es ist vielleicht auch Zeit für Veränderungen auf meiner Position. Eine zeitnahe Tätigkeit als Trainer schwebt mir nicht vor.“



Die Gründe, den Job an der Seitenlinie an den Nagel zu hängen, seien vielfältig. Primär gehe es um eine „grundlegende, berufliche Veränderung“. Schlechter: „Eine Tätigkeit als Trainer erfordert viel Zeit, die ich nicht leisten kann. Ich möchte die wenige Zeit meiner Familie und anderen Dingen widmen.“



Mit dem Duo Korn und Dickschas sieht Janik die Zweitvertretung für die Zukunft in guten Händen: „Es sind ja alte Schuhe, die wir uns schnüren. Dennis hat richtig Lust, wie auch der zweite Platz mit der Dritten zeigt. Wir wollen mit ihnen weiter an die guten Leistungen anknüpfen und alle Teams weiter nach oben führen.“



Ein Schwung von A-Jugendlichen im Sommer soll da in allen Teams für weiteren Aufschwung sorgen.