Clenze-Rückzug: „Das ist dramatisch“

Die umkämpften Duelle zwischen dem TV Uelzen und Südkreis Clenze sind Geschichte. Zukünftig wird SGS-Übergangscoach Philip Axel Duda den TVU-Rückraum verstärken.

Der TV Uelzen verliert einen langjährigen Derby-Rivalen. Wenige Tage vor dem Rückrundenstart in der Handball-Landesliga hat sich die SG Südkreis Clenze vom Spielbetrieb abgemeldet.

Clenze/Uelzen – Damit steht die SG als erster Absteiger in die Regionsoberliga fest. Zugleich wechselt Interimstrainer Philip Alexander Duda zum TV Uelzen, der sich aktuell offenbar noch um den SG-Mannschaftsführer Steffen Roost bemüht.

Clenzes Rückzug ist das Resultat eines Mini-Kaders. „Das Unvermeidbare ist eingetreten“, erklärte der SGS-Abteilungsleiter Bernd Naujoks gegenüber der Elbe-Jeetzel-Zeitung (EJZ). Der Kader habe sich als zu klein erwiesen, eine Vielzahl von langfristigen Verletzungen bei Schlüsselspielern verschärfte die Not. Die Entscheidung fiel bei einem Treffen der Abteilungsverantwortlichen mit der Mannschaft einstimmig aus.



TVU-Trainer Maurice Maus bedauert Clenzes Aus. „Für den Handball in der Region ist das dramatisch. Der Trend setzt sich fort. Auch im Landkreis Uelzen müssen wir aufpassen, dass uns der Handball nicht unter den Fingern wegflutscht“, mahnt er nach zahlreichen Mannschaftsabmeldungen.



Coach Duda kommt, Interesse an Kapitän

Die „Black Owls“ profitieren indirekt von Clenzes Abmeldung. SGS-Interimstrainer Philip Alexander Duda wechselt mit sofortiger Wirkung als Spieler zum TVU. Dies stand laut Maus bereits im Sommer fest. „Er wäre damals gerne gekommen, wollte aber Clenze bis zum 31. Dezember helfen und die Priorität dann auf seine sportliche Tätigkeit legen.“ Duda kann nach einem Kreuzbandriss erst im März voll einsteigen. Maus: „Er ist schon ganz gut drauf. Wir müssen schauen, ob es diese oder erst nächste Saison etwas wird.“ Der TVU-Trainer freut sich auf einen „Charakterkopf, der mit seiner Mentalität jeder Mannschaft helfen kann“. Duda sei eine Alternative für den unterbesetzten Rückraum. Der Neuzugang, der weiterhin die A-Jugend der SGS trainieren wird, erhofft sich einiges von seiner Zeit beim TVU: „Da stimmen die Rahmenbedingungen. Mit 32 Jahren wollte ich noch nicht in Handball-Rente gehen“, erklärte er in der EJZ, die zugleich einen weiteren Kandidaten ins Spiel brachte. Steffen Roost könnte laut SGS-Abteilungsleiter Bernd Naujoks ebenfalls im Winter die Uelzener verstärken. Maus bestätigt das Interesse: „Wir stehen seit Sommer in Kontakt. Aber auch er wollte den Verein damals nicht im Stich lassen. Jetzt ist es eine neue Situation.“



Clenzes Rückzug hat auf das Landesliga-Titelrennen keinerlei Auswirkungen. Die SG hatte nur den VfL Lehre (8.) bezwungen und war Schlusslicht. TVU als Spitzenreiter und Verfolger SG VfL Wittingen/Stöcken hatten jeweils haushoch mit 36:23 bzw. 38:24 gewonnen.