Vielseitigkeits-WM: Christoph Wahler will mit deutschem Team Medaille holen

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Christoph Wahler und sein Pferd Carjatan S (hier bei seiner Premiere bei Badminton Horse Trials im südwesten Englands). © IMAGO/Simon West

Es ist der endgültige Schritt zur Weltspitze: Der Bad Bevenser Christoph Wahler (Klosterhof) tritt im deutschen Vielseitigkeitsteam bei der WM im italienischen Pratoni del Vivaro an.

Bad Bevensen-Medingen - Christoph Wahler ist für die Vielseitigkeits-WM nominiert. Nach Abschluss des Nationenpreisturniers in Haras du Pin in Frankreich benannte ihn der Ausschuss Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR). „Ich war eigentlich schon davon ausgegangen, bei guter Leistung nominiert zu werden. Aber umso größer ist die Anspannung dann natürlich vor dem Turnier. Nachher habe ich mich ganz kurz gefreut und mir dann direkt Gedanken gemacht, was jetzt noch alles gemacht werden muss“, blickt Wahler zurück.

Auf dem Programm stand nach der Entscheidung nämlich Training, Training und noch mal Training. „Wir haben intensiv Wert auf die Fitness für Pferd und Reiter gelegt. Das Gelände in Italien ist nämlich sehr hügelig“, erzählt der 28-Jährige. Zuletzt war Wahler im Trainingslager in Bonn-Rodderberg. Dort wurde nach intensiven Fitnesseinheiten ein letzter Schliff an der Technik vorgenommen. „Das war gut, weil man sich nochmal voll aufs Pferd konzentrieren konnte.“



Wahlers Pferd Carjatan S ist schon seit gut acht Jahren ein treuer Begleiter. „Er ist ein unbeschreiblicher Kämpfer. Er hat wahnsinnig viel natürliche Fähigkeiten und Talent für den Sport. Wenn er dich als Reiter kennt, geht er für dich durchs Feuer“, erklärt der Leiter des Medinger Klosterhofes.

Griff nach Edelmetall

Bundestrainer Peter Thomsen gab bereits eine Mannschafts-Medaille als Ziel aus. „Ich will möglichst viel dazu beitragen, dass das gelingt“, unterstreicht Wahler. Aber: „Das Wichtigste ist, dass wir mindestens Platz fünf für die Olympia-Qualifikation erreichen.“ Auch sein ganz persönliches Abschneiden steht im Fokus. „Wenn alles klappt, ist auch eine gute Einzelleistung möglich. Man soll nachher für die Zukunft wissen, dass man Carjatan und mich zu solchen Turnieren einpacken kann.“



Wahler zählt nun endgültig zur absoluten deutschen Vielseitigkeitselite. „Ich freue mich riesig darauf, mit diesem Team an den Start zu gehen. Das ist etwas Besonderes“, sagt er mit Blick auf die hochkarätige deutsche Mannschaft mit Olympiasiegerin Julia Krajewski, Mehrfach-Champion Michael Jung und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth.



Erst der Auftritt entscheidet für ihn darüber, ob die WM seine bisher größte Errungenschaft wird: „Ich wollte mich immer für die deutsche Mannschaft qualifizieren. Aber ich weiß ja noch nicht, wie es ausgeht. Wir fahren dort hin, um eine Medaille zu holen. Das wäre dann natürlich cool.“