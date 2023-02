Budenzauber für Firmenmannschaften steigt in Wrestedt

Von: Arek Marud

Mit-Organisator Marco Schulze (links) machte bereits 2022 beim Outdoor-Firmencup in Westerweyhe mit. Am Sonnabend geht’s in der Wrestedter Sporthalle zur Sache.. © Marud, Arek

Acht Mannschaften starten am Sonnabend (25. Februar/14 Uhr) beim Hallenfußball-Firmenturnier in der Sporthalle in Wrestedt

Wrestedt - Die Elmess Thermosystemtechnik lässt das Indoor-Turnier nach der Coronapause aufleben.

„Es geht um Geselligkeit. Wir wollen als Firma etwas gemeinsam machen“, freut Marco Schulze, der gemeinsam mit Andree Kuhlmann den Budenzauber für Firmen ausrichtet.



Gespielt wird in zwei Vierergruppen mit anschließendem Halbfinale und Endspiel. Die Dritt- und Viertplatzierten bestreiten Platzierungsspiele um die Ränge fünf und sieben. Gekickt wird in einer Mannschaftsgröße von vier Feldspielern plus Torwart. Der Kader ist auf insgesamt zehn Aktive beschränkt.



Vor dem Turnier werden sämtliche Teilnehmer, die den Spiel- und Umkleidebereich betreten, von geschultem Personal auf Corona getestet oder müssen ein gültiges Dokument vorweisen. Tests in der Halle sind ab 12.30 Uhr möglich. Zuschauer müssen sich jedoch nicht testen lassen und haben auch finanziell freien Eintritt. Der Veranstalter möchte mit dieser Regelung auf Nummer sicher gehen und bei den zahlreichen Zweikämpfen mit Körperkontakt das Ansteckungsrisiko minimieren.



Mit dabei sind zwei Mannschaften von clever fit, dazu Elmess als Ausrichter, Leben leben, Mölders Baucentrum, Kewitz-Uelzen, Gerald Peters Rohrleitungsbau und Uelzena eG. Der Sieger soll gegen 18 oder spätestens 19 Uhr feststehen.