Braun schießt Barum zum Sieg

Bezirksliga: MTV gewinnt schwaches Derby gegen SV Rosche

+ © de la Porte Barums Simon Marks (rechts) entwischt Rosches Alexander Popko. © de la Porte

am Barum. Der Fußball-Bezirksligist MTV Barum hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Im Nachholspiel besiegte der MTV am Freitagabend den SV Rosche mit 1:0 und feierte den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen.