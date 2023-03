Böddenstedts Trainer Justin Reeger: „Das sind die Spiele, für die man brennt!“

1. Fußball-Kreisklasse

+ © Immo de la Porte Sowohl der VfL Suderburg II (links Viktor Zimbelmann) als auch der VfL Böddenstedt (Jonas Foth) freuen sich auf ein umkämpftes Derby und pochen auf wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. © Immo de la Porte

Derby und gleichzeitig das Spitzenspiel – die 1. Fußball-Kreisklasse Süd schaut am Sonntag in die Ortheide, wo der VfL Böddenstedt auf die Suderburger-Reserve treffen wird.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Auch das zweite Nachbarschaftsduell ist nicht ohne, denn der TSV Wrestedt/Stederdorf hat durchaus das Potenzial, Spitzenreiter TuS Wieren in Bedrängnis zu bringen. Am Tabellenende treffen in den Partien VfL Breese/Langendorf II gegen TSV Lehmke und Germania Ripdorf gegen SVG Oetzen/Stöcken direkte Konkurrenten aufeinander.

VfL Breese/Langendorf II - TSV Lehmke (So., 13)

Wichtiges Spiel für den TSV Lehmke. Mit einem Sieg beim Vorletzten könnten die Rot-Schwarzen den Vorsprung auf die Abstiegszone auf dann immerhin sieben Zähler erhöhen. „Ein Sechs-Punkte-Spiel“, findet dann auch Betreuer Arne Scheele. Die gute Vorstellung beim knappen und etwas unglücklichen 0:1 gegen Böddenstedt sollte dem Kreisvertreter Mut machen. Ärgerlich für den TSV: Die am Vorsonntag starken Glen Enge und Hannes Bischoff sind in Breese nicht dabei.



MTV Dannenberg - SC Kirch-/Westerw. (So., 15)

Der SC Kirch-/Westerweyhe (5.) hat sich wohl wieder gefangen, immerhin gab es vier Punkte aus den letzten beiden Spielen. Auf den zweiten Aufstiegsplatz beträgt der Rückstand allerdings noch beachtliche acht Zähler. Somit ist ein Sieg in Dannenberg quasi Pflicht, ein Remis (1:1) wie im Hinspiel wäre hingegen wohl zu wenig. „Wir fahren dort nicht hin, um nur einen schönen Kaffee zu trinken und eine klasse Bratwurst zu essen“, kündigt Harald „Hacki“ Voigts aus dem Trainerteam an. Er spricht von einem „unangenehmen“ und „schwer einzuschätzenden“ Gegner mit guten Einzelspielern. Für Voigts werde wohl die Tagesform entscheiden, der SCK hat einen guten Kader parat.



Germania Ripdorf - SVG Oetzen/St. (So., 15)

Die Riporfer (14.) hakten die erwartete Pleite in Wriedel (0:5) schnell ab, nun gilt die Konzentration dem Duell gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. „Für uns zählt am Sonntag nur eins – und das sind drei Punkte! Wir werden auch mit Vollgas auf die drei Punkte spielen“, verspricht Spielertrainer Sebastian Schenk. Personell gibt es jedenfalls Rückenwind, denn Lucas Ruttig, Maximilian von der Ohe und Lucas Piehl stehen wieder zur Verfügung. Dafür droht der Ausfall von Torben Krug.



Die Oetzener können mit breiter Brust auflaufen, holten sie doch starke zehn Punkte aus den letzten vier Spielen und sprangen damit auf Rang elf. „Zum Verschnaufen bleibt aber keine Zeit, gegen den direkten Konkurrenten aus Ripdorf werden wieder drei wichtige Punkte vergeben. Im Hinblick auf die kommenden Aufgaben wäre ein Sieg hilfreich. Ich erwarte eine enge Auseinandersetzung“, äußert sich Trainer Karsten Kröger. Lasse Hilmer und Nico Haverland sind wieder dabei, dafür fehlt Tim Luhr (Sperre).



VfL Böddenstedt - VfL Suderburg II (So., 15)

In der Ortheide steht das immer wieder reizvolle Derby auf dem Programm, zudem geht es ja auch sportlich um etwas. Denn beide Mannschaften liegen punktgleich auf den Rängen drei und vier. „Das sind die Spiele, für die man brennt“, ist Böddenstedts Trainer Justin Reeger schon im Derby-Modus. Er sieht durchaus Anzeichen für eine Umkehrung der Hinspielniederlage (2:3). „Da war Suderburg einen Tick abgeklärter und reifer, aber unsere junge Mannschaft hat sich enorm weiterentwickelt und brennt auf die Revanche.“



„Es ist für fast alle immer was Besonderes, auch wenn die Rivalität aus meiner Sicht nicht mehr die gleiche ist, wie sie es noch vor 25 Jahren war“, blickt Suderburgs Trainer Jörn Drögemüller, selbst lange in Böddenstedt tätig, auf das Nachbarschaftsduell. Die Gäste können personell fast (Eugen Köpplin fehlt gegen seinen Ex-Club) aus dem Vollen schöpfen. Drögemüller: „Wir wollen mindestens einen Punkt entführen. Nur dann können wir die ‘großen Drei’ noch weiter ärgern!“



TuS Wieren - TSV Wrestedt/St. (So., 15)

Im Hinspiel tat sich erstaunliches, denn die Wierener gewannen dank einer ganz starken zweiten Halbzeit mit 8:1 (!). Trainer Mike Schneider rechnet nun mit deutlich mehr Gegenwehr für den Tabellenführer: „Es wird sicherlich deutlich schwerer als im Hinspiel, trotzdem sind wir sicher der Favorit, wollen dem auch gerecht werden und die drei Punkte Zuhause lassen.“ Der Kader kommt erneut gut gefüllt daher.



Für die Wrestedter heißt es: Nach dem Derby ist vor dem Derby. „Gegen Wieren wird es mit Sicherheit nicht so emotional aufgeladen, wie gegen Stadensen. Die Motivation ist trotzdem hoch, weil Wieren einfach gute Kicker hat und es ein schönes Spiel wird“, freut sich Sprecher Eike Kirch. Aus seiner Sicht könnte mit einer Topleistung durchaus ein Punkt drin sein. Kirch: „Wir haben schon gezeigt, dass wir die Spitzenteams ärgern können.“



TSV Suhlendorf - TuS Liepe (So., 15)

Nichts Neues in Suhlendorf, nach einer neuerlichen Auswärtspleite hängt der TSV weiter auf Rang neun fest. „Eine Niederlage, die mich noch ziemlich ärgert, gerade weil man so Boden verloren hat, um ein, zwei Plätze gutzumachen“, meint Trainer Stephan Lindemann. Gegen Liepe („ein Gegner, gegen den wir uns nicht immer leichtgetan haben“) soll es nun mal wieder die Heimstärke richten. Die Gäste (13.) sind weiter im Sinkflug, machten aber beim 0:2 zuletzt den Wierenern das Leben schwer. Der TSV muss auf Pablo Kunter (Oberschenkel) verzichten, Yeshe Warnecke ist nur eine Option für den Notfall.



TSV Jastorf - SC 09 Uelzen (So., 15)

Die Jastorfer (16.) kassierten in Suderburg eine erwartbare Pleite, die Höhe (1:10) und Art und Weise waren aber ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Marcel Claus: „Wie immer sind wir klarer Außenseiter. Aber dieses Mal verlange ich von meiner Mannschaft, dass sie kämpft und wir uns nicht wie letzte Woche abschießen lassen. Das sind wir auch unseren Fans schuldig. Wenn man ackert, kämpft und dann verlieren sollte, ist keiner enttäuscht.“



Der SC verbesserte sich dank des Sieges gegen Suhlendorf auf Rang sechs, die eine oder andere Verbesserung in der Tabelle soll aber noch folgen. „Wir sehen nach oben und wollen den Abstand auf die anderen Mannschaften verkürzen“, bestätigt Trainer Ermir Vajushi. In Jastorf ist der SC natürlich deutlich favorisiert, aber Vajushi bremst. „Das Spiel gegen Jastorf sieht leicht aus, aber wir sollten grundsätzlich keine Gegner unterschätzen.“ Die Einsätze von Fidan Iseni und Loris Mentzel wackeln nach Verletzungen. Erbion Paja kehrt nach Sperre zurück.



SV Stadensen - TSV Wriedel (So., 15)

Vier Spiele ohne Sieg – der SV Stadensen (10.) hängt in den Seilen. Beim 0:4 im Derby gegen Wrestedt war der SVS auch kämpferisch unterlegen. „Gegenhalten, die Zweikämpfe annehmen, die Grundtugenden wieder finden“, fordert Trainer Marco Schulze. Er räumt ein: „Wir gehen nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzend ins Spiel.“ Immerhin ist Patrick Oetzmann nach Gelbsperre wieder an Bord. Dafür stehen Christopher Stach und der Coach selbst (beide Urlaub) nicht zur Verfügung.



Die Wriedeler (2.) holten im Jahr 2023 als einzige Mannschaft der Liga das Punktemaximum. Trainer Mathias Grabs („das ist jetzt die wichtigste Saisonphase“) fordert dennoch von seiner Elf, weiter die Sinne zu schärfen. „Ich werde diese Woche im Training genau hinschauen und erwarte, dass alle noch eine Schippe drauflegen.“



Grabs erwartet trotz des schwächelnden Gegners ein schweres Spiel, da der TSV im Storchenpark fast schon traditionell schlecht aussah und zuletzt 2018 einen Sieg einfahren konnte. Kevin Schusdzarra und Malte Tödter fehlen dem TSV auf jeden Fall, der Einsatz von Maik Cordes (Oberschenkel) steht auf der Kippe.