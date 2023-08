Erneutes Spektakel? SV Ostedt geht vor Derby in Wrestedt steil

Von: Arek Marud

Der SC Kirch-/Westerweyhe (rechts Leon Voigts im Kreispokal gegen Eddelstorfs Marcel Duisterwinkel) muss sich gleich zweimal ins Zeug legen. Am Freitag steht das Heimspiel gegen Liepe an, am Sonntag kommt Suderburg II. © Marud, Arek

Der bisher für reichlich Spektakel sorgende Aufsteiger SV Ostedt möchte in der 1. Fußball-Kreisklasse nur zu gern auch Nachbar TSV Wrestedt/Stederdorf ärgern, um dann zünftig sein Weinfest feiern zu können.

Uelzen/Landkreis - Der VfL Böddenstedt muss dagegen den Ostedt-Flop vergessen machen. Vor einem Doppeleinsatz steht der SC Kirch-/Westerweyhe, der am Freitagabend gegen Liepe das Programm eröffnet.

SC Kirch-/Westerweyhe –



TuS Liepe (Fr., 19:30)



Der SC Kirch-/Westerweyhe steht vor einem Doppeleinsatz am heimischen Kämpenweg. Zunächst geht es am Freitagabend unter Flutlicht gegen Liepe, zwei Tage später gastiert die Suderburger Reserve. Die Lieper sorgten mit ihrem 4:1-Sieg eben gegen jene Suderburger für ein echtes Ausrufezeichen. Auch für SCK-Trainer Martin Lübkert: „Sie sind super in die Saison gestartet und haben überraschend deutlich gegen Suderburg gewonnen.“ Lübkert fordert vor allem defensiv mehr Konzentration, als zuletzt in Dannenberg (3:3), als sein Team zu viel zuließ. Personell bleibt es schwierig bei den Blau-Weißen, zusätzlich in beiden Spielen fehlt nun auch Miles Dreher, die zweite Mannschaft soll aushelfen.



TSV Wrestedt/Stederdorf –



SV Ostedt (Sa., 13)



Auch wenn der Vergleich gegen Stadensen aus Sicht der Wrestedter traditionell mehr Brisanz bietet, hat das „kleine“ Derby gegen Ostedt für TSV-Sprecher Eike Kirch auch seinen Reiz. Er sieht beim Gegner eine „steile Entwicklung“ und äußert „vollsten Respekt“. Die Wrestedter holten zwar bisher das Punktemaximum, ohne dabei aber restlos zu überzeugen. „Wir müssen im Vergleich zu den Spielen gegen Stadensen und Oetzen auch noch definitiv eine Schippe drauflegen, um unsere bisher noch weiße Weste zu wahren“, gibt dann auch Kirch zu.



Bei den Gastgebern hofft man auf eine gute Kulisse, zumal im Anschluss noch die Jahreshauptversammlung auf dem Sportplatz stattfindet. Der Kader kommt noch breiter daher, Lars Besenthal (zurück aus dem Urlaub), die zuvor verletzten Kevin Szczodrowska und Cihan Kaska könnten wieder eine Option sein und auch auf der Torwartposition hat das Trainerteam die Qual der Wahl.



Neuling SV Ostedt steht bis-her für pures Spektakel mit dem 3:2-Sahnehäubchen gegen den VfL Böddenstedt. Trainer Marco Schulze sieht zwar natürlich eine „gewisse Euphorie“, hält aber den Ball grundsätzlich flach: „Wrestedt ist der Favorit, wir müssen weiterhin gegen jede Mannschaft 100 Prozent abrufen, damit wir bestehen können.“ Personell sieht es vielversprechend aus. Gut möglich, dass Leon Scholz („kommt immer besser in Tritt) erneut gesteigerte Einsatzzeiten erhält. Schulze würde auch aus einem ganz anderen Grund gern punkten, denn am Samstagnachmittag findet in Ostedt das Weinfest statt…



VfL Böddenstedt –



TuS Wustrow (Sa., 18)



Mit dem 2:3 in Ostedt musste der VfL Böddenstedt einen sicher nicht eingeplanten Rückstand hinnehmen. Und nun wartet am Samstagabend in der Ortheide mit den bisher durchaus überzeugenden Wustrowern ein größeres Kaliber. „Absteiger sind immer schwer einzuschätzen, dazu kommt viel Rotation in ihrem Kader“, blickt Böddenstedts Sprecher Steffen Kröger voraus. Man müsse an die gute zweite Halbzeit in Ostedt, als man drauf und dran war, das Spiel zu kippen, anschließen. Verbessern müsse sich aber auf jeden Fall die Chancenverwertung. Michel Tiede, Dario Czapiewski, Lukas Schultze fehlen weiterhin, dazu gesellt sich noch Kapitän Stefan Dreyer (privat und verletzt).



VfL Breese/Lgdf. II –



SV Stadensen (So., 13)



Keine Punkte, keine geschossenen Tore – dem SV Stadensen droht ein Fehlstart. Beim ernüchternden 0:5 gegen Lüchow war auch die schwache Chancenverwertung ein Thema. „Wir müssen vor dem Tor viel ruhiger werden“, fordert Trainer Hadi Karamac. Der ist zwar „etwas geknickt“, glaubt aber weiter an seine Schützlinge: „Es steckt viel Potenzial in der Mannschaft.“ Gegen die Breeser Reserve, die am Vorsonntag beim glücklichen 2:2 in Suhlendorf ihren ersten Punkt holte, dürfte Dennis Mantey (Muskelfaseriss) ausfallen, Ole Schulze hat sich an der Rippe verletzt.



SC Kirch-/Westerweyhe –



VfL Suderburg II (So., 15)



Nach dem trotz personeller Probleme nicht eingeplanten 1:4-Flop in Liepe steht die Suderburger Reserve schon ein ganz klein bisschen unter Zugzwang. „Wir wollen punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren“, bestätigt Trainer Jörn Drögemüller. Der nimmt seine erfahrenen Kräfte verstärkt in die Verantwortung. „Ich erwarte, dass die Führungsspieler mehr Verantwortung übernehmen, das war in Liepe zu wenig.“ Lichtblick: Der Kader füllt sich etwas.



SCK-Trainer Martin Lübkert erwartet einen dicken Brocken, fürchtet nach dem Spiel am Freitagabend zudem einen Kräfteverschleiß: Gegen Suderburg hoffen wir, dass unsere Kraft reicht, um Zuhause mindestens einen Punkt zu holen gegen einen starken Gegner, der für mich zu den Favoriten in dieser Saison zählt.“



SC 09 Uelzen –



FC SG Gartow (So., 15)



Nächster Kreisligaabsteiger für den SC 09 Uelzen. Nach dem ordentlichen 1:1 in Wustrow wartet nun mit Gartow einer der Aufstiegskandidaten. Der zerlegte zuletzt Lehmke mit 7:1. „Wir müssen ihre schnelle und torgefährliche Offensivabteilung aus dem Spiel nehmen“, mahnt daher auch Interimstrainer Anton Weinberger, der am Sonntag wieder von Chefcoach Ermir Vajushi abgelöst wird, der nach Heimaturlaub wieder an der Seitenlinie stehen wird. Weinberger sah am Vorsonntag zwar einen starken Auftritt seiner Elf, aber auch Luft nach oben: „Wir haben aber auch gesehen, dass noch einige Leute Trainingsrückstand haben.“



TSV Lehmke –



TuS Liepe (So., 15)



2:5 gegen Wustrow, 1:7 gegen Gorleben, letzter Platz - die Lehmker hatten natürlich ein kniffliges Anfangsprogramm, die Höhe der Niederlagen überraschte dann aber schon. Insbesondere in den zweiten 45 Minuten gegen Gartow bekam der TSV kein Bein auf den Boden. „Den Start haben wir uns eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Wir müssen weiter hart arbeiten, damit wir Punkte einfahren können“, gibt Betreuer Arne Scheele einen Lagebericht ab. Problem vor dem Spiel gegen die zuletzt unerwartet starken Lieper: Die ganze Abwehr droht auszufallen! Scheele: „Die Verletzten müssen entweder zum Wunderheiler oder ersetzt werden.“



MTV Dannenberg –



TSV Suhlendorf (So., 15)



Fast schon fahrlässig verspielten die Suhlendorfer gegen Breese einen Zwei-Tore-Vorsprung, mussten sich mit einem enttäuschenden 2:2 zufrieden geben. Trainer Stephan Lindemann ist etwas genervt von den (zu) vielen Gegentoren. „In erster Linie müssen wir versuchen, hinten weniger zuzulassen. Dass wir vorn unsere Möglichkeiten bekommen, haben wird gerade am letzten Sonntag gesehen.“ Ärgerlich für den TSV ist das Fehlen von Pablo Kunter (privat), der bisher alle vier TSV-Tore erzielte. Auch nicht dabei: Jan Zugier (privat), Maik Riedel (OP). André Lindemann ist fraglich (Urlaub), dafür ist Yeshe Warnecke wieder dabei. Dannenberg präsentierte sich bisher gar nicht schlecht, heimste immerhin schon vier Zähler ein.



Staffel Nord



TSV Hitzacker –



MTV Himbergen (So., 15)



Duell zweier Aufsteiger. Die Himberger sind mit sechs Punkten glänzend gestartet, aber auch der Gegner (4) ist gut dabei. Erst vor Kurzem trafen beide aufeinander: Im Finale des Göhrde-Cups setzte es ein klares 0:3. „Spätestens nach dieser Niederlage wissen wir, wie stark die TSV ist. Um mithalten zu können, werden wir uns mächtig strecken müssen“, blickt Co-Trainer Clemens Gabler voraus. Immerhin gibt es wieder personelle Alternativen, allerdings wird der zuletzt überragende David Gruss fehlen und ein Einsatz des angeschlagenen Niklas Maiwald steht in den Sternen.