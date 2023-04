Rosche holt dank Doppelpack von Till Schierwater einen Punkt in Scharnebeck

Von: Arek Marud

Scharnebecks Vincent Lorenzen (rechts) im Duell mit Rosches Dennis Hielscher. © marud

Den Platz nicht als Sieger verlassen und dennoch ein kleiner Gewinner des 27. Spieltags. Fußball-Bezirksligist SV Rosche hat beim 2:2 in Scharnebeck als einziger Abstiegskandidat gepunktet.

Rosche - Die Roscher holten einen 0:2-Pausenrückstand auf. Mann des Spiels war Till Schierwater, der beide SVR-Tore erzielte (66., 85. FE). Rosche hat bereits vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der TuS Bodenteich belegt. Im Waldstadion herrschte auch Ernüchterung pur. Nur eine Woche nach dem Überraschungsremis in Römstedt ging das Team gegen SV Wendisch Evern trotz bester Torchancen leer aus (2:3). Ein Debakel gab es für den SV Holdenstedt in Breese (0:6). Auch Suderburg war in Reppenstedt chancenlos (1:4). Der MTV Barum feierte einen 4:1-Pflichtsieg in Barskamp. Zur Pause stand es beim Tabellenvorletzten allerdings noch 0:0.

SV Emmendorf- MTV Römstedt agf.

VfL Breese-Langendorf - SV Holdenstedt 6:0 (3:0)

Tore: 1:0, 2:0 Möller (13., 20.), 3:0 Obst (36./Eigentor), 4:0 Zuther (62.), 5:0 Meier (67.), 6:0 Lange (72.).

Bes. Vorkommnis: Für den verletzten Langner hatte Holdenstedt keinen Einwechselspieler mehr.

SV Scharnebeck - SV Rosche 2:2 (2:0)

Tore: 1:0 Fricke (18.), 2:0 Schilf (23.), 2:1, 2:2 Till Schierwater (66., 85./FE).

TuS Barskamp - MTV Barum 1:4 (0:0)

Tore: 0:1 Maaß (49.), 0:2 Marks (59.), 0:3 Kuvsinovs (66.), 1:3 Koopmann (72.), 1:4 Maaß (90.+1).

TuS Bodenteich - SV Wendisch Evern 2:3 (1:2)

Tore: 1:0 H. Schweden (5.), 1:1 Zeiour (12.), 1:2 Schünemann (39.), 1:3 Boelter (54.), 2:3 L. Schweden (60.).

SV Küsten - TuS Barendorf 3:1 (0:0)

Tore: 0:1 Koziburski (48.), 1:1 Behrens (54.), 2:1, 3:1 P. Reinhardt (57., 60.).

SV Ilmenau - TSV Bardowick agf.

TuS Reppenstedt - VfL Suderburg 4:1 (2:1)

Tore: 1:0 Schlüschen (5.), 2:0 Volpe (24.), 2:1 Grabow (40.), 3:1, 4:1 Milberger (74., 86.).