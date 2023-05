Spektakulärer 5:1-Sieg gegen Ilmenau: Bodenteich wehrt ersten Matchball dank der Schweden-Brüder ab

Bezirksliga

Riesenjubel: Hannu Schweden (links) erzielte zwei Tore in Melbeck.

Die Brüder Luc Paul und Hannu Schweden haben den TuS Bodenteich vor dem vorzeitigen Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga bewahrt. Sie erzielten alle fünf Tore beim fulminanten 5:1 (3:0)-Auswärtserfolg gegen den SV Ilmenau.

Uelzen/Landkreis - Der TuS Bodenteich hat den ersten Matchball gegen sich spektakulär abgewehrt und kann weiter auf das mittelgroße Wunder hoffen. Die Blau-Weißen verkürzten den Rückstand auf den völlig indisponierten SV Ilmenau auf einen Punkt, haben aber als Tabellenviertletzter (erster Abstiegsplatz, falls Gellersen in der Landesliga absteigt) nur noch ein Endspiel am kommenden Sonntag gegen den ebenfalls noch leicht gefährdeten SV Holdenstedt.

Der SV Emmendorf hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga geschafft. Nach dem 4:2-Heimsieg gegen TuS Reppenstedt ist der Liga-Dino von der Kellerkonkurrenz nicht mehr einzuholen. Weiterhin gefährdet bleiben – weniger stark – der SV Holdenstedt und – etwas mehr – der SV Rosche, die sich im Kreisderby beim 1:1 die Punkte teilten. Am anderen Ende des Klassements zeigte der MTV Römstedt in einem Duell gegen die Nachbarschaft in der Tabelle wieder eine überzeugende Leistung und besiegte den VfL Breese/Langendorf mit 2:0.

TuS Barendorf - SV Scharnebeck 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Fricke (60.), 1:1 Ambrosius (62.).

SV Ilmenau - TuS Bodenteich 1:5 (0:3)

Tore: 0:1 H. Schweden (4.), 0:2, 0:3 L. Schweden (30., 43.), 1:3 Schröter (56./Eigentor), 1:4 L. Schweden (72.), 1:5 H. Schweden (80.).

SV Holdenstedt - SV Rosche 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Reimer (4.), 1:1 Heß (24.),





VfL Suderburg - MTV Barum 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Ohneseit (10./HE), 1:1 Maulhardt (16.).





Vastorfer SK - SV Wendisch Evern 0:4 (0:4)

Tore: 0:1 Wendt (3.), 0:2 Lange (18./Strafstoß), 0:3 Schünemann (21.), 0:4 Hansen (23.).

TSV Bardowick - TuS Barskamp 1:4 (0:1)

Tore: 0:1 Rohde (34.), 0:2 Rohde (55.), 0:3 Lau (58.), 1:3 Schierle (64.), 1:4 Lau (69.).

MTV Römstedt - VfL Breese-Langendorf 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Milling (38.), 2:0 Schulz (68.).



SV Emmendorf - TuS Reppenstedt 4:2 (2:0)

Tore: 1:0 Machate (13.), 2:0 Becker (23.), 2:1 Milberger (46.), 3:1 Helmke (82./FE), 3:2 Squillante (85.), 4:2 Helmke (90.+3).