Bodenteich gewinnt Volksbank-Hallenmaster-Cup

Jubel beim TuS Bodenteich nach dem Finaltriumph in Beetzendorf.

Von Arek Marud - Beetzendorf/Bad Bodenteich. Der TuS Bodenteich hat einmal mehr unter Beweis gestellt, wie gut er Hallenfußball kann. Der Fußball-Bezirksligist hat am Samstagabend den Volksbank-Hallenmaster-Cup in Beetzendorf gewonnen.

Die Bodenteicher setzten sich im Finale im Neunmeter-Schießen gegen den Kreisligisten VfL Knesebeck durch. Zwei der drei Knesebecker hatten verschossen, auf TuS-Seite ging nur ein Schuss daneben. Aufgrund einer parallelen Teilnahme beim Silvesterturnier mussten die Bodenteich das Team aufteilen und konnten am Finaltag in Beetzendorf nicht in Bestbesetzung antreten.