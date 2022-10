Stark verbesserter SV Rosche holt Punkt in Barum

Von: Arek Marud

Gerechte Punkteteilung zwischen Barum (links Simon Marks) und Rosche (Marcus Frommhagen). © Marud

Vier Niederlagen und ein Remis im Derby. Das ist die magere Bilanz der Uelzener Fußball-Bezirksligisten am 13. Spieltag.

Als Gewinner darf sich jedoch der SV Rosche fühlen, der trotz seiner Außenseiterrolle einen sehr guten Eindruck beim MTV Barum hinterließ und einen Punkt beim 1:1 im Waldstadion holte. Erik Reimer brachte die Gäste in Führung (59.). Daniel Maaß glich nach 72 Minuten aus.

Der TuS Bodenteich war bei der 0:6-Klatsche zuhause gegen SV Küsten vollkommen chancenlos. Auch der SV Emmendorf enttäuschte beim 1:4 gegen den SV Ilmenau. Aufsteiger SV Holdenstedt verlor beim clever agierenden SV Wendisch Evern mit 0:3. Ein miserables spiel zeigte der VfL Suderburg beim 1:2 in barskamp. Das war das schlechtestes, was ich bisher in Suderburg gesehen habe“, erklärte Trainer Peter Kramer.

TuS Reppenstedt - TuS Barendorf 2:3 (0:2)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Bergmann (38., 42., 62.), 1:3 Martin (75.), 2:3 Stäcker (84.).

TuS Bodenteich - SV Küsten 0:6 (0:3)

Tore: 0:1 P. Reinhardt (15.), 0:2 Gehrke (36.), 0:3 Schröter (Eigentor/40.), 0:4 A. Reinhardt (60.), 0:5 P. Reinhardt (75.), 0:6 Schumacher (87.).

SV Ilmenau - SV Emmendorf 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Meyer (23.), 2:0 Benecke (48.), 2:1 Becker (63.), 3:1 Ahrens (75.), 4:1 Liegmann (90.+5).

MTV Barum - SV Rosche 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Reimer (59.), 1:1 Maaß (72.).

SV Wendisch Evern - SV Holdenstedt 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Jurischka (54.), 2:0 Boelter (59.), 3:0 Sell (80.). Rote Karte: N. Burmeister (80./Holdenstedt) grobes Foulspiel.

TuS Barskamp - VfL Suderburg 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Jasker (5.), 2:0 Bagunk (17.), 2:1 Maulhardt (87.).

SV Scharnebeck - Vastorfer SK 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Röhling (60.), 2:0, 3:0 Menzel (70., 74.).

VfL Breese-Langendorf - TSV Bardowick 1:4 (0:1)

Tore: 0:1 Neumann (36.), 0:2 Ahrens (74.), 1:2 Meier (75.), 1:3 Lazo-Garcia (87.), 1:4 Glüsing (90.+2).