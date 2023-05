Bodenteich braucht nach 1:1 ein Wunder! Drei SVH-Platzverweise und Fantumulte!

Von: Arek Marud

Die Holdenstedter können es nicht fassen. Allen voran Keeper Marcel Hartwig, der nach dem Elfmeterpfiff nach Foul an Luc Paul Schweden wild gestikuliert und vom Platz fliegt. © Marud

Der Fußball-Bezirksligist TuS Bodenteich am Boden, aber noch nicht endgültig k. o. Nach dem 1:1-Remis im Derby beim SV Holdenstedt braucht der Klub nun ein Wunder, um nicht abzusteigen.

Uelzen/Landkreis - Zum tragischen Helden avancierte Marcel Putz, der in der Nachspielzeit mit einem Foulelfmeter an Ersatzkeeper Malte Klaunig scheiterte. Die wütenden Holdenstedter kassierten in der Nachspielzeit drei Platzverweise wegen Spielverzögerung, Meckerns und Unsportlichkeit. Die Partie drohte außer Kontrolle zu geraten. Nach Spielende kam es zu Tumulten unter einigen Fans, die nur mit viel Mühe voneinander getrennt werden konnten.

Die am letzten Spieltag spielfreien Bad Bodenteicher werden sich nach 57 Jahren vermutlich vom höherklassigen Fußball verabschieden und absteigen müssen. Sollte sich Landesligist TSV Gellersen noch retten, müsste Ilmenau in Barum und gegen Reppenstedt verlieren. Barskamp dürfte nicht in Römstedt gewinnen. „Es muss schon viel zusammenkommen“, sagte der nicht mehr an das Wunder glaubende TuS-Trainer Marco Arndt.

Der MTV Römstedt hat sich nach einer Sahneleistung mit einem 3:1-Sieg bei der SV Scharnebeck zusätzlich mit der Vizemeisterschaft in der Fußball-Bezirksliga belohnt – inklusive der Corona-Abbruchssaison ist es die vierte in Folge! Barum (6:0 gegen Absteiger Vastorf) und Emmendorf (1:2-Niederlage in Breese) spielten um die Goldene Ananas.