Stillstand statt Sport. Uelzens Vereine sorgen sich um die Folgen der Corona-Krise. Der Kreissportbund Uelzen appelliert nun an die Vereinsmitglieder.

Uelzen – Gesperrte Sportplätze, geschlossene Turnhallen, fehlendes Kursangebot. Und die Rückkehr zur Normalität ist bisher nicht in Sicht. Erste Uelzener Sportvereine befürchten nun Vereinsaustritte und finanzielle Einbußen. Denn die Mitgliedsbeiträge sind ihre Haupt-Einnahmequelle.

Der Kreissportbund (KSB) Uelzen ruft daher die Sportler dazu auf, ihren Vereinen auch in der Corona-Krise die Treue zu halten. „Auch wenn die Zeiten ungewiss und nicht einfach sind, appelliert der KSB Uelzen an einen Verbleib im Sportverein.“ Ganz nach dem Motto „Support your local Sports Organization“ (Unterstützen Sie Ihre lokale Sportorganisation/Anm. d. Red.) könne jeder Mitgliedsbeitrag helfen und die laufenden Kosten der Sportvereine weiterhin abdecken. „Ein Großteil der Kosten der Vereine läuft zur Zeit weiter und wird durch die Mitgliedsbeiträge finanziert. Fast überall sind die Mitgliedsbeiträge so gering, dass sie keine großen Kosten für den Einzelnen verursachen, aber für die Vereine teilweise das Überleben bedeuten“, meint der KSB.

Uelzens Dachverband des Sports sorgt sich um die Auswirkungen und das Fortbestehen. Viele Traditionsvereine bieten seit vielen Jahrzehnten Sport für ihre Mitglieder an und befürchten jetzt durch vermehrte Austritte größere finanzielle Probleme oder sogar Existenzfragen. „Viele Jahre wurden die Sportangebote der Vereine als Dienstleistungen gern angenommen. Jetzt sollten die Mitglieder zeigen, wie wichtig ihnen dieses ist und auch zukünftig wieder sein wird“, so der Aufruf. „Wir hoffen, dass die anhaltende Krise nicht dazu führt, dass es vermehrt Austritte aus Uelzener Sportvereinen geben wird“, betont der KSB-Vorsitzende Mario Miklis und appelliert ausdrücklich an die Vereinssportler: „Bitte, bleibt euren Vereinen treu!“

VON AREK MARUD