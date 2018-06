Bienenbüttel sagt Uelzen Tschüss

Uelzen/Landkreis - von Bernd Klingebiel. Die Katze ist aus dem Sack. Die mit Hochspannung erwartete Einteilung der Herren-Staffeln für den neuen Fußballkreis Heide-Wendland steht fest.

Am Sonntag veröffentlichte der designierte Spielausschussvorsitzende des neuen Großkreises, Thore Lohmann, die Liste mit insgesamt elf Staffeln mit den Teams aus den Landkreisen Uelzen, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg. Der Heide-Wendland-Kreis wird sich am kommenden Sonnabend im Bad Bevenser Kurhaus konstituieren.

Unter der bereits bekannten und mit sportlich qualifizierten Mannschaften zusammengesetzten Heide-Wendland-Liga fristet aus Uelzener Sicht der TSV Bienenbüttel in der Nord-Staffel der 1. Kreisklasse ein einsames Dasein. Er trifft in der neuen Spielzeit ausschließlich auf Teams aus Lüneburg und Lüchow-Dannenberg. Alle anderen Uelzener Vertreter wurden der Süd-Staffel zugeordnet.

Lohmann: „Wir haben versucht, die Entfernungen möglichst gering zu halten. Aufgrund der örtlichen Lage der qualifizierten Teams ist die Last der zu fahrenden Kilometer leider nicht gleichmäßig auf alle zu verteilen.“

So seien besonders in der 1. Kreisklasse Mittelwerte gebildet und beide Staffeln insgesamt angenähert worden. In der 3. und 4. Kreisklasse hat es unter den Mannschaften Verschiebungen gegeben, weil nicht alle ursprünglich qualifizierten Teams auch für ihre Klasse gemeldet haben. Nächstplatzierte Mannschaften sind nachgerückt, andere auf Wunsch eine Klasse tiefer eingeordnet. Außerdem sind in der 4. Kreisklasse mangels Masse nur drei statt wie, geplant, vier Staffeln gebildet.

Einen Härtefall bildet der TSV Lüder, der trotz Staffelmeisterschaft in der 3. Kreisklasse wegen der Abstiegsentwicklung in den höheren Ligen dort auch verbleibt. Beteiligte schließen nicht aus, dass der Verein Protest einlegen wird. Der TSV Niendorf/Halligdorf musste aus dem selben Grund aus der 1. in die 3. Kreisklasse.

Heide-Wendland-Kreisliga

1 TSV Mechtersen/Vögelsen

2 SV Scharnebeck

3 TuS Neetze

4 SC Lüneburg

5 TuS Reppenstedt

6 TuS Barendorf

7 MTV Römstedt

8 Teutonia Uelzen II

9 SC 09 Uelzen

10 Union Bevensen

11 TV Rätzlingen

12 FC Oldenstadt

13 TuS Woltersdorf

14 SV Lemgow-Dangenstorf

15 MTV Dannenberg

16 SV Zernien

1. HW-Kreisklasse Nord

1 TV Neuhaus

2 TuS Hohnstorf/Elbe

3 TSV Bardowick II

4 SV Scharnebeck II

5 TuS Erbstorf

6 MTV Treubund Lüneburg III

7 Lüneburger SK II

8 Lüneburger SV

9 Eintracht Lüneburg II

10 TuS Barskamp

11 Thomasburger SV

12 Dahlenburger SK

13 FC Heidetal

14 TSV Hitzacker

15 VfL Breese/L. II

16 TSV Bienenbüttel

1. HW Kreisklassse Süd

1 FC Samtgemeinde Gartow

2 TuS Liepe

3 SV Küsten II

4 TuS Wustrow

5 Germania Ripdorf

6 SV Hanstedt

7 TSV Jastorf

8 SV Emmendorf II

9 TSV Wriedel

10 SV Molzen

11 TuS Ebstorf

12 TSV Suhlendorf

13 SV Holdenstedt

14 SV Stadensen

15 TuS Wieren

16 SVG Oetzen/Stöcken

2. HW Kreisklasse Nord

1 MTV Handorf

2 TSV Gellersen II

3 TuS Brietlingen

4 SV Ilmenau II

5 ESV Lüneburg

6 TSV Adendorf

7 TuS Barendorf II

8 MTV Wittorf

9 VfL Bleckede

10 FC Dynamo Lüneburg

11 SV Wendisch Evern II

12 TSV Mechtersen/V. II

13 TSV Gr. Hesebeck/Röbbel

14 TSV Bienenbüttel II

2. HW Kreisklassse Süd

1 Sperber Veerßen

2 TuS Bodenteich II

3 SC Kirch-/Wersterweyhe

4 VfL Suderburg II

5 SC 09 Uelzen II

6 MTV Gerdau

7 TSV Wrestedt/Stederdorf

8 VfL Böddenstedt

9 VfL Breese-Langendorf III

10 SG Südkreis Clenze II

11 TuS Wustrow II

12 SG Lüchow/Wolt. II

13 SG Gartow/Liepe II

14 SV Karwitz

3. HW Kreisklasse Nord

1 SVT Artlenburg

2 MTV Handorf II

3 SV Karze

4 Ochtmisser SV II

5 TuS Neetze II

6 SC Lüneburg II

7 TSV Adendorf II

8 TuS Reppenstedt II

9 TSV Gellersen III

10 Vastorfer SK II

11 SV Göhrde

12 MTV Soderstorf

13 SG Echem/Hohnstorf II

14 FC Heidetal II

3. HW Kreisklasse West

1 SV Hohnstorf

2 SV Jelmstorf

3 SV Natendorf

4 SV Eddelstorf II

5 MTV Barum II

6 SV Hanstedt II

7 TSV Wriedel II

8 TuS Ebstorf II

9 SV Bankewitz

10 FC Oldenstadt II

11 MTV Römstedt II

12 SV Holdenstedt II

13 TSV Lüder

14 TSV Niendorf/Hallidorf

3. HW Kreisklasse Ost

1 SV Elbufer

2 MTV Himbergen

3 SV Zernien/Bankewitz II

4 SV Karwitz II

5 MTV Dannenberg II

6 SSV Gusborn

7 SV Breselenz

8 TSV Lehmke

9 TuS Lübbow

10 SV Lemgow-Dang. II

11 SC Kirch-/W.w. II

12 SV Ostedt

13 TSV Hitzacker II

4. HW Kreisklassse Nord

1 Thomasburger II

2 SG Bardowick/Brietl. III

3 MTV Handorf III

4 TSV Mechtersen/V. III

5 SG Scharnebeck /B. III

6 SV Karze II

7 TuS Barskamp II

8 Dahlenburger SK II

9 TV Neuhaus II

10 TuS Erbstorf II

4. HW Kreisklassse West

1 ESV Lüneburg II

2 SV Ilmenau III

3 Eintracht Lüneburg III

4 SV Barnstedt

5 Dynamo Lüneburg II

6 Lüneburger SV II

7 TuS Reppenstedt III

8 MTV Soderstorf II

9 TSV Bienenbüttel III

10 SG Natendorf/Jast. II

11 Union Bevensen II

4. HW Kreisklassse Süd

1 SG Höss./Sud. IV/G. II

2 SV Störtenbüttel

3 SG Weste/Eddelstorf III

4 SVG Oetzen/Stöcken II

5 SV Ostedt II

6 SG Ripdorf/Molzen II

7 Sperber Veerßen II

8 SG Wrestedt/Stad./Wieren II

9 MTV Barum III

10 VfL Suderburg III