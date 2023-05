Bienenbüttel muss nach 2:2 in Wustrow weiter bangen

Die Zuschauer in Molzen sahen ein umkämpftes Stadtderby. SVM-Torschütze Maximilian Giere (3. von rechts) kämpft mit den Teutonen Felix Mühlenhaupt (Nr. 8) und Christian Latovlovici um den Ball. © Michael Klingebiel

In der Fußball-Kreisliga lieferten sich die Uelzener Teams am drittletzten Spieltag teilweise turbulente Duelle. Der TSV Bienenbüttel verpasste den Sprung ans sichere Ufer.

Von Michael Klingebiel

Uelzen/Landkreis - Der TSV Bienenbüttel verpasste nach dem 2:2 beim direkten Konkurrenten in Wustrow den vorzeitigen Klassenerhalt, hielt aber zumindest seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone und hat nach wie vor alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Gleich zehn Treffer fielen in der Partie des TuS Ebstorf beim nun auch rechnerisch feststehenden Meister FC Heidetal, 4:6 hieß es beim Abpfiff aus Sicht des Kreisvertreters. Der SV Molzen entschied das Uelzener Stadtderby mit 2:0 Toren gegen Absteiger Teutonia II für sich, und auch Union Bevensen sackte nach einem 3:2 beim FC SG Gartow drei Punkte ein.



FC SG Gartow - Union Bevensen 2:3 (2:2)

Mit den erhofften drei Punkten im Gepäck kehrten die Bad Bevenser aus Gorleben zurück, taten sich aber beim Absteiger FC SG Gartow sehr schwer. „Nicht schön, aber erfolgreich“, hakte Union-Trainer Tobias Neubauer das Gesehene recht schnell ab. Er sah eine fahrige Spielweise seiner Elf und gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. „Bei unseren vielen klaren Chancen hätten wir das Ergebnis deutlicher gestalten müssen.“ So drehten die Platzherren den schnellen Union-Führungstreffer sogar in eine zwischenzeitliche 2:1-Führung um, zur Pause hieß es schließlich 2:2. Erst kurz vor dem Schlusspfiff jubelten die Kurstädter über das Siegtor. Matchwinner war einmal mehr Lukas Burghardt, der alle drei Union-Buden erzielte und sein Konto auf nunmehr 29 Saisontreffer aufstockte.



FC Heidetal - TuS Ebstorf 6:4 (1:2)

„Einfach ein geiles Fußballspiel“, zeigte sich Ebstorfs Trainerduo Björn Penkert/Marius Meyer begeistert vom Duell des TuS beim Meister FC Heidetal. Nur das Resultat stimmte aus ihrer Sicht am Ende natürlich nicht. „In der Summe wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber so ist der Fußball halt manchmal.“



Beide Teams lieferten sich einen rasanten Schlagabtausch, es ging rauf und runter in beide Richtungen mit schönen Spielzügen und reichlich Torchancen. Nach Treffern von Jannes Penkert und Karl Böttcher führte der TuS zur Pause sogar mit 2:1, musste dann aber bis Mitte des zweiten Durchgangs das 2:4 schlucken. Nochmals Karl Böttcher sowie sein Bruder Max stellten auf 4:4, ehe die Heidetaler in den Schlussminuten doch noch den Sack zumachten.



SV Molzen - Teutonia Uelzen II 2:0 (0:0)

„Die erste Halbzeit war mit Abstand das Grausamste, was ich in dieser Saison gesehen habe“, konnte sich Molzens Trainer David Feckler an nicht eine Torchance beider Mannschaften erinnern. Hängen geblieben seien lediglich diverse Ungenauigkeiten und eine fehlende Einstellung zumindest seiner Spieler. Teutonia jedenfalls war bis dahin ein absolut ebenbürtiger Gegner, das 0:0 nach 45 Minuten genau das richtige Ergebnis. In der Halbzeitkabine wurde Feckler dann ein bisschen lauter, und genau das zeigte Früchte. „Wir kamen endlich besser ins Spiel“, sah er schließlich den Doppelschlag seiner Molzener durch Maximilian Giere und Mirco Lohrber zum 2:0.



„In der zweiten Halbzeit war Molzen schon einen Tick besser“, erkannte Teutonia-Coach Steffen Vick an, der dennoch enttäuscht einmal mehr mit leeren Händen dastand. „Einsatz und Wille haben gestimmt. Wir treffen das Tor einfach nicht, die Molzener dagegen zwei Mal.“



TuS Wustrow - TSV Bienenbüttel 2:2 (1:0)

Wandelbad der Gefühle für die Bienenbütteler beim Abstiegskrimi in Wustrow. Nach 20 Minuten verletzte sich zunächst Niklas Heidrich schwer am Knie (Verdacht auf Kreuzbandriss), dann zog der gastgebende TuS nach einer guten halben Stunde auch noch mit 1:0 in Front. Nach „einer schlechten ersten Halbzeit und diesem Verletzungsschreck“ sei sein TSV nach der Pause aber mutiger aufgetreten“, sah Trainer Philipp Meyer nun ein anderes Auftreten seiner Mannschaft. „Und genau in dieser Sequenz fällt quasi aus dem Nichts das 2:0“, ärgerte er sich zunächst. Nun aber war der TSV wach, ließ nicht locker und glich nach Treffern von Jonas Obstmayer und Alexander Mattern tatsächlich zum 2:2 aus. Lukas May sowie nochmals Mattern vergaben in den Schlussminuten sogar einen möglichen Lucky Punch. „Wir haben den Kampf eigentlich zu spät begonnen, zum Glück aber noch rechtzeitig die Kurve gekriegt.“



Alle Ergebnisse FC SG Gartow - Union Bevensen 2:3 (2:2) Tore: 0:1 Burghardt (8.), 1:1 Bröcker (25.), 2:1 Bröcker (40.), 2:2 Burghardt (45.), 2:3 Burghardt (84.). FC Heidetal - TuS Ebstorf 6:4 (1:2) Tore: 1:0 J. Horn (19.), 1:1 Penkert (31.), 1:2 K. Böttcher (43.), 2:2 K. Böttcher (65./Eigentor), 3:2 D. Horn (67.), 4:2 Konik (77.), 4:3 K. Böttcher (79.), 4:4 M. Böttcher (84.), 5:4 J. Horn (88.), 6:4 J. Horn (90.+1). SV Lemgow/D. - SC Lüchow 3:1 (1:0) Tore: 1:0 Reisener (39.), 2:0 D. Schulz (50.), 3:0 Fröhlich (60.), 3:1 Roehl (70./Elfmeter); Rot: (85./SCL). SV Molzen - Teutonia Uelzen II 2:0 (0:0) Tore: 1:0 Giere (67.), 2:0 Lohrber (68.). TSV Gellersen II - TSV Adendorf 0:7 (0:2) Tore: 0:1 Warncke (6.), 0:2 Martin (15.), 0:3 Martin (59./Handelfmeter), 0:4 Franke (62.), 0:5 Martin (68.), 0:6 Iwan (80.), 0:7 Iwan (82.); besonderes Vorkommnis: Adendorf-Keeper Schütte pariert Foulelfmeter (43.). TuS Wustrow - TSV Bienenbüttel 2:2 (1:0) Tore: 1:0 S. Trittel (33.), 2:0 Strauch (53.), 2:1 Obstmayer (75.), 2:2 Mattern (79.). Eintr. Lüneburg - FSG Südkreis 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Harlfinger (19.), 0:2 Müller (83.). Ochtmisser SV - Lüneburger SV 1:2 (0:0) Tore: 0:1 Celik (52./Foulelfmeter), 0:2 Celik (63.), 1:2 (90.+8/Foulelfmeter).