2:1! Bienenbüttel feiert Derbysieg gegen Union Bevensen

Fußball-Kreisliga

+ © Michael Klingebiel Bienenbüttels Alexander Mattern nimmt es hier mit gleich drei Union-Spielern (von links: Nils Pipereit, Fabian Venturini und Maan Tabbaa) auf. © Michael Klingebiel

Das hat gesessen: Die Fußball-Kreisligisten Teutonia Uelzen II und der TuS Ebstorf erlebten heftige Heimpleiten.

Von Michael Klingebiel

Uelzen/Landkreis – Licht und Schatten für die Uelzener Teams am 4. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland. Das Nachbarschaftsderby in Bienenbüttel entschied der gastgebende TSV gegen die Union Bevensen mit 2:1 Toren für sich und feierte somit den ersten Saisonsieg. Die Kurstädter rutschten – weiterhin sieglos – auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Helle Freude herrscht in Molzen nach dem 4:0-Heimerfolg über den TSV Gellersen II. Die Kleeblätter kletterten nach dem dritten Sieg in Folge auf Rang drei hoch.



Deftige Heimpleiten kassierten dagegen der TuS Ebstorf und Teutonia Uelzen II. Der bisherige Spitzenreiter aus Ebstorf erlebte beim 0:5 im Topspiel gegen Ochtmissen eine echte Bauchlandung, während die Uelzener trotz einer 2:0-Führung der Lüneburger SV mit 2:5 Toren unterlagen.



Teutonia Uelzen II – Lüneburger SV 2:5 (2:1)

Eine 2:0-Führung reichte der Teutonen-Reserve nicht, um für die erhoffte Überraschung zu sorgen. Am Ende gingen die Blau-Gelben gegen eine übermächtige Lüneburger SV mit fliegenden Fahnen unter.



Dennis Flügge bescherte seinen Uelzenern per Doppelpack zunächst Glücksgefühle. „Wir haben super angefangen, dann leider den Faden verloren und mit Beginn der zweiten Halbzeit komplett aufgehört, Fußball zu spielen“, attestierte SVT-Trainer Steffen Vick dem Gegner einen mehr als verdienten Erfolg.



Die Gäste dominierten im zweiten Abschnitt nahezu nach Belieben, schossen Tor um Tor bis zum 2:5-Endstand. „Leider sind wir in gewissen Phasen noch zu grün hinter den Ohren“, erkannte Vick den klar besseren Auftritt der LSV an.



TuS Ebstorf – Ochtmisser SV 0:5 (0:3)

Nach ihrem furiosen Saisonstart und dem Sprung auf Tabellenplatz eins wurden die Ebstorfer im Topspiel gegen Ochtmissen nach allen Regeln der Kunst geerdet. 0:5 hieß es beim Schlusspfiff gegen einen an diesem Tag übermächtigen Gegner.



„Nach zehn ausgeglichenen Minuten mit jeweils zwei Torchancen kassieren wir das 0:1 und sind im Anschluss chancenlos“, musste das TuS-Trainerduo Björn Penkert/Marius Meyer eingestehen. „Uns hat die Griffigkeit aus den letzten Spielen gefehlt. Von dieser Niederlage lassen wir uns aber nicht unterkriegen, nächste Woche geht es weiter.“ Die Ebstorfer rutschten auf Tabellenplatz fünf ab, während der spielstarke OSV nun neuer Tabellenzweiter ist.



TSV Bienenbüttel – Union Bevensen 2:1 (1:0)

Spannung bis zum Abpfiff, hochkochende Emotionen – das Derby zwischen den Bienenbüttelern und der Union Bevensen hatte einiges zu bieten. Zunächst agierte der gastgebende TSV gefährlicher, besaß durch Luke Veal (7./Pfostenschuss) die erste klare Möglichkeit und ging dann durch Ben-Luca Blumenthal auch mit 1:0 in Führung (35.). „Die Pausenführung war mehr als verdient, kann sogar höher ausfallen“, fand TSV-Coach Frank Kathmann. Die Union dagegen blieb im Offensivspiel bis dahin eher blass.



Gleich nach der Pause erhöhte Kevin Franz mit einem 18-Meter-Schuss auf 2:0 (Union-Betreuer Helge Hinrichs: „Nach einem dämlichen Fehlpass.“ Nach dem Anschlusstreffer durch Maan Tabbaa aber gerieten die Platzherren ins Schwimmen. „Wir haben zwei 100-prozentige Chancen, die eigentlich sitzen müssen“, ärgerte sich Hinrichs. Auf der Gegenseite sah Kathmann aber auch diverse Konter seines Teams, die nicht vernünftig zu Ende gespielt wurden – es blieb beim 2:1.



Unrühmlicher Höhepunkt war schließlich der Platzverweis gegen Union-Spieler Tabbaa, der auf ein geteiltes Echo stieß. Während Kathmann „schon ein böses Foul“ sah, hielt die Union ihn für übertrieben. Hinrichs: „Eine Tätlichkeit eines Bienenbüttelers in der ersten Halbzeit (im Liegen nachgeschlagen) übersieht der Schiedsrichter dagegen.“



SV Molzen – TSV Gellersen II 4:0 (1:0)

„Wir sind mit Badelatschen gestartet, haben aber mit Lackschuhen den Platz verlassen“, zog Molzens Betreuer Kai Liebner sein Fazit unter den Erfolg über den TSV Gellersen II. Nach dem dritten Sieg in Folge belohnen sich die Kleeblätter mit dem Sprung auf Tabellenrang drei.



Im ersten Durchgang agierten beide Teams noch auf Augenhöhe, dennoch zog der SVM durch den insgesamt dreifachen Torschützen Joél Schaate mit 1:0 in Front. „Gellersen kickte galant mit“, erkannte Liebner, „ein nicht gespanntes Gummiband hatte bis dahin mehr Spannung als wir.“



Erst nach dem Seitenwechsel zündeten die Platzherren den Turbo, agierten griffiger und ließen Gellersen früh die Luft aus den Reifen. Maximilian Giere sowie zwei weitere Buden von Schaate waren die verdiente Ausbeute zum 4:0-Endstand.