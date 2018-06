Bezirkspokal: BSV Union freut sich auf Teutonia Uelzen

Fußball: Die ersten Runden sind ausgelost

+ © Symbolfoto picture alliance Die Paarungen der Qualifikation (46 Teilnehmer + 41 Freilose) und der 1. Hauptrunde (64 Teilnehmer) wurden aus regionalen (Kreis-)Töpfen gezogen. © Symbolfoto picture alliance

Lüneburg/Uelzen - von Bernd Klingebiel. Teutonia Uelzen muss auch in der kommenden Saison in die Qualifikation zum Fußball-Bezirkspokal. Der Landesligist tritt in der Vorrunde beim Kreispokalsieger Union Bevensen an. Das hat am Mittwochabend im Vereinsheim des MTV Treubund Lüneburg die Auslosung der ersten Runden ergeben.