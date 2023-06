Klassenerhalt! Tränen und Riesenjubel beim SV Rosche, SV Ilmenau steigt ab

Von: Arek Marud

Teilen

Geschafft! Trainer Pascal Kläden ballt die Fäuste nach dem Führungstor zum 1:0. © Marud

Der SV Rosche hat sich am letzten Spieltag gerettet. Der Fußball-Bezirksligist quälte sich beim Absteiger Vastorfer SK zu einem 3:0-Sieg und sicherte sich den Klassenerhalt.

Vastorf - Jubel und Riesenerleichterung beim SV Rosche. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen“, war Trainer Pascal Kläden mit den Nerven am Ende. Nach Schlusspfiff kullerten bei ihm vereinzelt Tränen. „Ich bin mental platt“, atmete er nach einer schweren Saison und einem extrem verkrampften Auftritt am Samstagnachmittag tief durch. Denn den Roschern war von Beginn an deutlich die Nervosität anzumerken. Auch das Führungstor von Timo Kewitz (17.) brachte keine Sicherheit. Das Zittern ging trotz klarer Feldüberlegenheit nach der Pause lange weiter. Bezeichnend, dass die recht späten Tore zum 2:0 und 3:0 nach Foulelfmetern durch Jan-Luca Riechers (74.) und erneut Kewitz (79.) fielen. Nach Schlusspfiff löste sich die Anspannung. „Vielelicht trinken wir Rosche leer“, jubelte Kläden.

Gerettet hat sich auch der TuS Barendorf durch den 2:1-Heimsieg gegen SV Wendisch Evern. Der SV Ilmenau unterlag dem TuS Reppenstedt mit 2:3 und steigt als Viertletzter ab, weil in der Landesliga der TSV Gellersen den Klassenerhalt durch das 0:1 beim MTV Treubund Lüneburg verpasste.

Alle anderen Spiele waren bedeutungslos. In Suderburg spielte der VfL 0:0 gegen SV Holdenstedt. Der MTV Römstedt schlug den TuS Barskamp mit 3:1. Niederlagen kassierten der SV Emmendorf (1:2 gegen Scharnebeck) und MTV Barum (1:6 in Bardowick).