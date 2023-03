Heide Volleys II feiern Vizemeisterschaft in der Frauen-Bezirksliga

Einen Spieltag vor dem Saisonende feiert die SG Heide Volleys II die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga (hintere Reihe von links): Luisa Klasen, Annika Lucke, Anastasija Gajbach, Jana Sieg, Nick Hillmer mit Melanie Schaffers auf den Schultern, Janika Benecke, Melina Zell, Patricia Kosic; untere Reihe: Sarah Kötke, Denise Alpers und Sandra Lemm. © SG Heide Volleys

Die Mannschaften der SG Heide Volleys feiern eine sehr erfolgreiche Saison. Nachdem die 1. Frauen frühzeitig und bisher verlustpunktfrei in ihrer Staffel den Landesliga-Titel eingefahren und das Männerteam Bezirksliga-Rang zwei fix gemacht haben, hat auch die 2. Frauen bereits einen Spieltag vor dem Saisonende die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga gefeiert.

Harsefeld/Uelzen – Dazu reichte ein 3:2-Sieg (25:16, 25:20, 23:25, 14:25, 15:13) beim TuS Harsefeld.

TuS Harsefeld - SG Heide Volleys 2:3 (16:25, 20:25, 25:23, 25:14, 13:15)

Mit geübten Absprachen in der Annahme sowie gezielten Angriffen kamen die Uelzenerinnen zu einem schnellen und klaren Satzgewinn. Auch der zweite Durchgang startete mit einer Aufschlagserie von Annika Lucke gut. Von Unsicherheit keine Spur, sodass auch dieser Satz schnell an die SGH ging. In der dritten Runde brach die Konzentration aufseiten der Gäste jedoch ein, zugleich steigerten sich die Harsefelderinnen erheblich. Die variable Spielweise der Gastgeberinnen sorgte in Reihen der engagiert kämpfenden SGH für viele Eigenfehler und Abstimmungsprobleme – 1:2. Anschließend ging bei den Uelzenerinnen gar nichts mehr, Harsefeld glich aus zum 2:2.



Mit Herzbut Spielertrainerin Britta Hähl vertreten Eine besondere Herausforderung für die SG Heide Volleys II in dieser Saison stellte der Ausfall von Spielertrainerin Britta Hähl wegen der Geburt ihres Kindes zu Beginn der Winterpause gar. Das Team meisterte die Situation gut. Mannschaftsführerin Melina Zell übernahm mit viel Aufwand und Herzblut das Training. Durch gezielte, aber auch variable Übungen verbesserten die Uelzenerinnen so unter anderem auch die Annahme, die Schwachstelle der SGH, deutlich. Großen Verdienst am Vizetitel habe auch Nick Hillmer, der sich bereit erklärt hatte, an insgesamt vier Spieltagen den weiten Weg aus Lübeck auf sich zu nehmen, um die SGH als Coach zu unterstützen. Beim letzten Heimspieltag am kommenden Sonnabend ist Hillmer privat verhindert, wird von Janina Pascher (Spielerin der 1. Damen) vertreten werden. Teamkapitänin Zell: „Wir sind sehr stolz auf unsere erbrachte Leistung in der Saison und den starken Zusammenhalt in der Mannschaft.“

Im entscheidenden Tiebreak unterstrichen die Heide Volleys spürbar ihren Willen und Wunsch, das Spiel zu gewinnen und sich damit vorzeitig den Titel des Vizemeisters zu sichern. Nach einer zwischenzeitlichen Führung von 12:7 ließ die SGH den TuS Harsefeld nochmal gefährlich nahekommen, konnte sich dann aber mit 15:13 durchsetzen und das Spiel gewinnen. Teamsprecherin Janika Benecke: „Insgesamt war es ein sehr spannender Schlagabtausch zwischen zwei Teams, die sich auf Augenhöhe begegneten.“

SG Heide Volleys: Alpers, Benecke, Gajbach, Klasen, Kötke, Kosic, Lucke, Lemm, Sieg und Zell.