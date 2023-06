Bezirksliga-Hammer: Danny Torben Kühn wird Trainer beim SV Holdenstedt

Von: Arek Marud

Bilden ein Trainergespann: Danny Torben Kühn (rechts) und Felix Lüring. © Foto: SV Holdenstedt

Den Fußballern des SV Holdenstedt ist ein echter Coup gelungen. Der frühere Regionalliga-Stürmer und Ex-Emmendorfer Coach Danny Torben Kühn wird ab der kommenden Saison neuer Trainer an der Seite von Felix Lüring!

Uelzen-Holdenstedt - Spektakuläre Personalie mitten in der Sommerpause. Danny Torben Kühn heuert beim Bezirksligisten SV Holdenstedt an. Den Deal fädelte insbesondere Felix Lüring ein. Beide sind bestens befreundet, spielten früher für Teutonia Uelzen in der Jugend und bildeten für ein halbes Jahr das Trainergespann beim Bezirksligisten SV Emmendorf. „Felix ist natürlich mit ausschlaggebend gewesen. In Emmendorf war er schon mehr als ein Co-Trainer“, freut sich Kühn auf die erneute Zusammenarbeit.

Für Lüring war der ehemalige Regionalliga-Stürmer von SV Drochtersen und Ex-Torjäger von Teutonia Uelzen die absolute Wunschlösung, nachdem Coach Dietmar Heß aus Altersgründen aufgehört hatte und Spielertrainer Sebastian Koch zum TSV Wrestedt/Stederdorf wechselte. „Danny war immer in meinem Kopf. Wir sind gefühlt zusammen aufgewachsen, haben schon in Oldenstadt in der Pampersliga mit dem Fußball angefangen und später für Teutonia gespielt.“ Auch außerhalb des Platzes kreuzten sich immer wieder die Wege. Lüring: „Wir haben zusammen Konfirmandenunterricht gemacht.“



2018 hatte Kühn nach seinem Trainer-Einstieg in Emmendorf Lüring als Assistenten zum SVE geholt. Und wurde nun von Lüring kontaktiert: „Wir haben uns nie aus den Augen verloren. Danny ist fußballverrückt. Ich kenne niemanden, der so hoch gespielt hat. Ich glaube an seine Expertise und seine Trainingsmethoden. Er kann den Jungs sicher sein Know-how vermitteln.“





Der neue Hoffnungsträger verspricht sich viel von seiner neuen Tätigkeit beim SV Holdenstedt: „Das Gesamtpaket hat gepasst. Es ist eine reizvolle Herausforderung!“



Kühn war ein halbes Jahr Trainer beim damaligen Landesligisten SV Emmendorf. Nach seinem Rücktritt im Februar 2019 stieg er wenig später als spielender Co-Trainer beim Oberligisten Heeslinger SC ein und wurde für eine Saison (2019/20) zum Cheftrainer befördert. 2021 kehrte er berufsbedingt aus Hamburg nach Uelzen zurück und gab nach dreieinhalbjähriger Pause ein Kurz-Comeback bei seinem Ex-Klub Teutonia Uelzen. Im Herbst 2022 half er bei der personell gebeutelten Kreisliga-Reserve aus.



Jetzt sieht der 37-Jährige den Zeitpunkt gekommen, um wieder als Übungsleiter tätig zu werden. „Meine kleine Familie hat Priorität eins und hat sich mittlerweile in Uelzen eingelebt. Hinzu kommt, dass Mitte Juli mein neuer Job startet. Dadurch werde ich wieder einen geregelten Tagesablauf haben.“ Seine Ziele mit den Lila-Weißen: „Jeden einzelnen Spieler und das Team als Gesamtheit besser machen.“ Und mit Felix Lüring nun auch beim SV Holdenstedt „nur das Beste aus der Emmendorfer Zeit mitnehmen“.