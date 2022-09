MTV Barums Steffen Meyer quält sich wieder gern

Von: Bernd Klingebiel

Ein Distanzschuss wie einst Arjen Robben: Barums Steffen Meyer (rechts) gegen Suderburgs Jan-Christoph Lüdemann) sollte man nicht zum Abschluss kommen lassen. © Marud, Arek

Eineinhalb Jahre ließ Steffen Meyer die Fußballschuhe am Nagel. Anfang der vergangenen Saison ging es für den Flügelspieler vom Bezirksligisten MTV Barum dann wieder rund. Vor dem Auswärtsspiel gegen den SV Ilmenau am Sonntag (4. September, 15 Uhr) spricht er im AZ-Ligatalk, warum er eine Auszeit nahm.

Barum – „Ein, zwei Monate vor der Saison 2019/20 haben wir mit dem Hausbau begonnen. Das war ein Bestandshaus, da haben wir viel Zeit in die Renovierung reingesteckt“, erklärt Steffen Meyer, warum der Ball ruhen musste. Es sollte jedoch lediglich eine Auszeit sein und kein Abschied: „Die Pause hat in mir eine neue Motivation geweckt. In den eineinhalb Jahren hat mir der Fußball sehr gefehlt.“

Zur Saison 2020/21 schaute der Angreifer dann wieder beim Training vorbei. Zufällig die erste Einheit in der Vorbereitung – inklusive Fitness-Test: „Es hat direkt Bock gemacht, sich wieder zu quälen.“ Mittlerweile ist er ein echter Leistungsträger.



Steffen Meyer - zur Person . Beruf: Kaufmännischer Angestellter. . Hobbys: Freunde treffen. . Position: Linksaußen. . Lieblingsverein: /. . Bisherige Stationen: Jugend SV Hanstedt, TSV Wriedel, FC Oldenstadt, TSV Wriedel; mit 16 zum MTV Barum mit zwei Jahren Unterbrechung (wieder Wriedel). . Lieblingsfußballer: Mario Basler, Cristiano Ronaldo. . Meine Stärken: Dribbling, Passspiel, Fernschüsse. . Meine Schwächen: 1-gegen-1 mit dem Torwart. . Ritual vor Anpfiff: /. . Schönster Moment meiner Laufbahn: Erstes Barumer Jugend-Jahr mit Kennenlernen der Mannschaft und dem Drumherum.

Auch seine Qualitäten verlor der 29-Jährige keinesfalls. Dazu gehört sein Distanzschuss, wie er gegen den SV Emmendorf (4:0) vor zwei Wochen wieder eindrucksvoll unter Beweis stellte. Wie einst Arjen Robben für Bayern München ließ Meyer seinen Gegenspieler aussteigen, zog nach innen und hämmerte den Ball aus 20 Metern in den Winkel. Meyer: „Ich hab nie wirklich was für meinen Schuss gemacht. Jeder hat seine Stärken, das ist viel Anlage. Aus der Distanz ist es einfacher, zu gucken, wo man hinschießt.“



Spielertrainer Nikolai Bäsler erkannte auch in einem anderen Bereich einen Entwicklungssprung: „Dass er im Sprint zurückläuft und Bälle ergrätscht, hätte es früher nicht gegeben.“ Meyer selbst erklärt, er habe sich an die Zeit und das Barumer System angepasst: „Jeder haut alles rein und kämpft für den Anderen.“



Auch gegen den SV Ilmenau werden diese Attribute gefragt sein. Nach dem 6:1-Sieg im letzten Liga-Aufeinandertreffen hat Meyer „gute Erinnerungen“ an den SVI. Auch die kürzer werdende Lazarett-Liste kommt rechtzeitig: „Es kommen einige Leute wieder. Aber es ist egal, wer spielt. Ob Stamm- oder Reservespieler, jeder ackert und hat Bock. Jeder reißt sich den Ar... auf.“