18. Friede-Cup: 20 Teams beim Budenzauber des SV Natendorf dabei

Von: Aron Sonderkamp

20 Teams sind am 28. und 29. Dezember in der HEG-Halle dabei. 019 gewann der VfL Suderburg II das Hauptturnier. © Peter, Rouven

Der SV Natendorf richtet zwischen den Feiertagen den 18. Friede-Cup aus. Am 28. und 29. Dezember sind jeweils zehn Mannschaften bei den zwei Turnieren dabei.

Uelzen/Natendorf – Bühne frei für den ersten Natendorfer Budenzauber seit 2019. Nach zweijähriger, coronabedingter Abstinenz kehrt der Friede-Cup des SV Natendorf in seiner 18. Auflage wieder zurück. Am Mittwoch/Donnerstag, 28./29. Dezember, rollt jeweils ab 17 Uhr der Ball in der HEG-Halle in Uelzen.

Nicht mit dabei sein wird der Futsal-Cup, der 2019 zum dritten Mal ausgetragen wurde. „Für dieses Jahr haben wir ihn nicht vorgesehen, da wir noch nicht wussten, wie genau die Situation ist. Wenn alles glatt läuft, ist er nächstes Jahr aber wieder dabei“, erklärt Matthias Plank, Vorsitzender des SV Natendorf, die temporäre Futsal-Pause mit Hinblick auf die ungewisse Corona-Lage lange im Vorfeld des Turniers, das sich unter Uelzens Kickern weiterhin großer Popularität erfreut. Das zeigen die Teilnehmerzahlen. Beim 17. Cup meldeten sich 30 Teams an (inklusive des Futsal-Turniers), dieses Jahr sind es mit einem Wettbewerb weniger wieder satte 20 Mannschaften. „20 waren das Ziel, damit wir an den beiden Tagen jeweils zehn Teams haben“, freut sich auch Plank über die ungebrochene Attraktivität des SVN-Budenzaubers.



Am Mittwoch, 28. Dezember, treten dabei die Teams der 3. und 4. Kreisklasse sowie der TuS Ebstorf II aus der 2. Kreisklasse an. Dieser wurde als am niedrigsten in der Tabelle stehender Klub mit in die Mittwochs-Gruppe aufgenommen, damit bei beiden Wettkämpfen zehn Teams antreten können.



Neben den etablierten Fußball-Vereinen mischen auch die TVU Kicker Uelzen mit. „Es waren schon öfter Mannschaften dabei, die nicht am Spielbetrieb des NFV teilnehmen“, erklärt Plank, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass auch ein Hobbyteam mitspielt. Die Vertreter des TVU traten bereits 2019 an, damals allerdings beim Futsal-Cup.



Am Donnerstag, 29. Dezember, folgen dann die zehn Vertreter der Kreisliga, 1. Kreisklasse und 2. Kreisklasse. 2019 ging der VfL Suderburg II nach einem 3:1-Erfolg gegen den TuS Ebstorf II als Sieger von der Platte. Allein das Hauptturnier verfolgten damals in der HEG-Halle rund 250 Fans.



Das Teilnehmerfeld Tag 1 (ab 17 Uhr)

(Mittwoch, 28 Dezember): TVU Kicker Uelzen, SV Hohnstorf, Eintracht Elbmarsch IV, SC Kirch-Westerweyhe II, TSV Niendorf/ Halligdorf, SG Niendorf-H./Emmend. II, SV Germania Breselenz, TuS Ebstorf III, TuS Erbstorf II, SV Germania Ripdorf II, . Tag 2 (ab 17 Uhr)

(Donnerstag, 29. Dezember): SV Natendorf, VfL Suderburg II, TSV Gellersen II, SV Holdenstedt II, FC Oldenstadt, MTV Römstedt II, 1. FC Celle, SV Jelmstorf, TSV Wriedel II, SV Stadensen