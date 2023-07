Noch vor dem Saisonstart: Ingo Wahrmann tritt als Trainer des FC Oldenstadt zurück

Von: Bernd Klingebiel

Ingo Wahrmann hat seinen Trainerposten niedergelegt und will auch als Torwart zunächst Abstand gewinnen: „Ich habe sowieso nur noch als Notnagel gespielt. Jetzt würde es sich auch falsch anfühlen.“ Seine Tätigkeit als FCO-Vorsitzender bleibt davon unberührt. © Bernd Klingebiel

Im Uelzener Fußball ist nicht einmal der erste Punktspieltag der Saison 2023/24 absolviert, da gibt es bereits eine Veränderung auf den Trainerstühlen.



Uelzen-Oldenstadt – Ingo Wahrmann vom FC Oldenstadt ist nach mehr als zweijähriger Tätigkeit während einer Trainingseinheit überraschend von seinem Posten bei dem Team aus der 2. Kreisklasse zurückgetreten. „Generell passten meine Auffassung und Einstellung vom Teamsport insgesamt leider nicht mehr zu der Truppe“, erklärt er gegenüber der AZ.

Ingo Wahrmann: „Ziehe mir vor allem Schuh auch selbst an“

Der 33-Jährige betrachtet seinen Rücktritt mit Selbstkritik: „Ich ziehe mir als Trainer vor allem den Schuh auch selbst an. Denn letztendlich bin ich daran gescheitert, diese Werte und Einstellung vermitteln zu können.“ In vielen Gesprächen und auch einer Aussprache sei es „leider“ nicht gelungen, „dieselben Prioritäten im Fußball und in der Aufarbeitung zu finden.“ Wahrmann: „Daher habe ich dann auch die Konsequenz für mich getroffen, dass eventuell ein anderer dort mehr Erfolg hat und mit neuer Herangehensweise die Spieler besser erreichen könnte.“ Bis auf Weiteres hat die Führungsreihe um die Spieler Kevin Dähne, Merlin Hennigs und Daniel Völz die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen.



Wahrmann war maßgeblich am Neuaufbau des Oldenstädter Herrenfußballs beteiligt, als der frühere Bezirksligist zerfiel und mit der 1. Herren freiwillig den Weg bis hinunter in die 3. Kreisklasse ging. Während einer spektakulären Rettungsaktion mit reaktivierten Oldies wechselte der Torwart des SC Kirch-/Westerweyhe als Trainer zu den Blau-Roten – und ist mittlerweile auch der Vereinsvorsitzende. Unter Wahrmann gelang dem FCO 2022 auf Anhieb der Aufstieg in die 2. Kreisklasse.



Entsprechend sei ihm der Rücktritt „alles andere als leichtgefallen, gerade in Anbetracht dessen, dass diese Männer und ehemaligen Jugendspieler überhaupt erst dafür gesorgt haben, einen Neuaufbau starten zu können beim FCO“.



Seinen Posten als Vorsitzender berühre der Vorgang nicht: „Das mache ich selbstverständlich weiter, dies versuche ich, klar voneinander zu trennen. Da mich ja auch der Gesamtverein gewählt hat, will ich diesen auf keinen Fall hängen lassen.“ Und so arbeite er bereits an der offenen Trainerfrage. Wahrmann: „Wir werden als FCO natürlich zeitnah versuchen, eine bestmögliche Lösung für den Verein und die Jungs zu finden.“



Am Sonntag (30. Juli) im Kreispokal gegen SV Molzen

Der FC Oldenstadt bestreitet am Sonntag, 30. Juli, in der 1. Runde des Kreispokals mit der Heimpartie gegen Heide-Wendland-Ligist SV Molzen sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison. Die Paarungen der Uelzener Teams nach der Qualifikation auf einen Blick: