50 Kinder und Jugendliche beim Basketball-Schnuppertag der True Lions

Von: Arek Marud

Die jungen Teilnehmer durften nach dem Schnuppertag Bälle, Hemden und Sporttaschen mit nach Hause nehmen. © Privat

Die Basketballer der BG True Lions (Uelzen/Ebstorf) richteten einen Schnuppertag unter dem Motto „Back on Court“ aus. Die Resonanz war beachtlich.

Uelzen – Ein Basketball nach dem anderen flog in den Korb. Die BG True Lions (Uelzen/Ebstorf) richteten mit Unterstützung des Deutschen Basketball Bundes (DBB) einen Schnuppertag unter dem Motto „Back on Court“ aus. Und das mit beachtlichem Erfolg: 50 Kinder und Jugendliche fanden den Weg in die Sporthalle am Lessing-Gymnasium.

Zielsetzung des Nachmittags war es, die Jugendarbeit im Basketball erfolgreich fortzusetzen. Dazu mussten die bunt gemischten Altersgruppen erst mal aufgeteilt werden. Die Kleinsten im Alter von fünf bis zehn Jahren wurden mit kleinen Spielen aufgewärmt und an die Sportart herangeführt. Im Anschluss durften die Kinder ihr Basketball-Sportabzeichen in Bronze ablegen und zeigen, was sie bereits gelernt haben.



Gerade auf diese Altersgruppe legten die Organisatoren Marie Maiwirth, Andreas Wendler und die fleißigen Helfer aus den Jugendmannschaften der True Lions ein besonderes Augenmerk.



Bei den älteren Kindern und Jugendlichen konnte schließlich auf ersten Erfahrungen aus der Schule oder dem Verein aufgebaut und somit auch schon ein kleines Turnier ausgetragen werden. Zur Verstärkung kamen die Spieler der True Lions hinzu. Bis in den späten Abend wurden die Spiele ausgetragen. „Ein geselliger Nachmittag mit vielen neuen Gesichtern“, freute sich der Abteilungsleiter Torsten Jaeger über die gelungene Veranstaltung.



Dank der Unterstützung des DBBs durften die Teilnehmer sogar ihre neuen Bälle, einen Sportbeutel und ein Trainingshemd mit nach Hause nehmen.



Wer den Schnuppertag verpasst hat, aber trotzdem Lust hat, Basketball auszuprobieren, kann auf der True-Lions-Homepage (ebstorf-basket.de) die Trainingszeiten einsehen und einfach in die Sporthalle zum Training kommen. tj