Barums Youngster Felix Gornik ackert für die Startelf: „Will mich reinarbeiten“

Von: Arek Marud

Teilen

In seiner ersten Herrensaison kommt Felix Gornik (links) auf stolze 844 Minuten. In Zukunft will der Sechser noch häufiger spielen. © Marud

Er ist einer für die Zukunft. Felix Gornik spielt sein erstes Jahr im Herrenbereich. Sein mittelfristiges Ziel: Stammspieler. Der AZ-Liga-Talk.

Ihm soll schon bald die zukunft gehören. Beim Fußball-Bezirksligisten MTV Barum kam Felix Gornik bislang auf 14 Einsätze und 844 (von 1710 möglichen) Minuten. Gänzlich gehört er also noch nicht zum Stammpersonal.Im AZ-Liga-Talk erklärt der 18-Jährige im Vorfeld des Heimspiels gegen SV Ilmenau (Sonntag, 14 Uhr), wie er die Situation wahrnimmt und was er in Zukunft mit dem MTV erreichen will.



Das Szenario kennt jeder Fußballer. Man kommt aus der Jugend und will bei den Herren gleich Fuß fassen – am liebsten in jedem Spiel über 90 Minuten auf dem Platz stehen. Doch die alten Hasen machen einem meist einen Strich durch die Rechnung. So war es auch bei Felix Gornik.



In der Innenverteidigung haben beim MTV Maximilian Wulf und Finn-Moritz Richter die Nase vorn. Auf Gorniks angestammter Position, dem zentralen Mittelfeld, hat er es mit Routiniers wie Andris Kuvsinovs, Simon Marks, Oliver Grelle, Yannic Ziesler oder Malte Kurpierz zu tun. So stellt auch Barums Trainer Waldemar Braun klar: „Er gehört noch nicht zu den Stammspielern und braucht noch ein, zwei Jährchen.“



Gornik nimmt das Ganze sportlich: „Natürlich ist man teilweise traurig. Aber ich verstehe es. Ich bin in meinem ersten Jahr bei den Herren. Da kann ich nicht erwarten, immer 90 Minuten zu spielen.“ Zudem sei er mit seinen bisher gesammelten Minuten zufrieden.



Die starke Konkurrenz hat auch etwas Gutes. Man kann viel dazugewinnen. „Vor allem bei Kuvi (Andris Kuvsinovs, Anm. d. Red.). Alle wissen, dass er ein super Spieler ist. Der hat so viel Erfahrung, natürlich gucke ich mir bei ihm was ab.“ Auch, weil dieser Gorniks Spieltyp nahekommt. „Ich bin nicht der, der ins Eins-gegen-Eins geht und viel mit Dribbling und Tempo macht. Ich bin groß, etwas unbeweglicher, aber komme übers Spielerische.“



So will er dem Team auch weiterhelfen. „Ich hole mir Sicherheit, indem ich viele Bälle aus der Verteidigung abhole, um ins Passspiel reinzukommen.“ Gegner Ilmenau wird dem MTV speziell defensiv einiges abverlangen, ist sich der Sechser sicher.



In Zukunft will Gornik konstanter werden, sowohl körperlich als auch läuferisch zulegen. „Ich will mich reinarbeiten, sodass ich zum Stammpersonal gehöre.“ Die Qualität hat der 1,87-Meter Hüne allemal.