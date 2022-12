Hauke Tippe geht nach Kanada

Barum will ersten Sieg seit 2019 gegen Römstedt

Von: Aron Sonderkamp

Voller Fokus auf die letzte Partie des Jahres: Der MTV Römstedt (links Henrik Tutas) empfängt den MTV Barum (Finn-Moritz Richter). © Immo de la Porte

Für den MTV Barum soll das lange Warten ein Ende finden. Seit mehr als drei Jahren wartet der Fußball-Bezirksligist auf einen Sieg gegen den MTV Römstedt.

Römstedt – Der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga bietet mit dem direkten Duell der Kreisvertreter ein Schmankerl. Römstedt empfängt Barum am Sonnabend, 10. Dezember, um 14 Uhr.

Die Zuschauer bekamen in diesen Derbys in der Regel hochklassigen Sport geboten. Einen Barumer Sieg gab es dabei schon länger nicht mehr zu bestaunen. Am 8. September 2019 gingen die Blau-Weißen zuletzt mit einem 4:2-Erfolg vom Platz.



Einfacher wird die Ausgangslage für Barum auch am Sonnabend nicht. Schließlich haben die Römstedter sechs Siege am Stück in der Liga im Rücken. „Wir haben schon eine leichte Favorisierung, wenn wir auf die Tabelle und die letzten Spiele blicken. Wir haben auch die letzten drei Partien gegen Barum gewonnen, aber es war immer eng“, weiß Römstedts Coach Torben Tutas. Barums Trainer Nicolai Bäsler hat eine ähnliche Sicht auf die Dinge: „Mit der aktuellen Form sind sie sicher der Favorit.“

Dass sich seine Elf gegen den Tabellenzweiten häufig schwertut, ist für Bäsler wenig verwunderlich: „Sie haben eine unfassbar gute Mannschaft, nicht nur in der Offensive, sondern überall.“ Komplimente, die Tutas nur zurückgeben kann: „Barum hat eine ausgeglichene, geschlossene Mannschaft. Und die Offensive ist natürlich sehr stark.“



So offen, wie der Spielausgang auch erscheinen mag, ist eins doch sicher: Beide Seiten werden zur Attacke blasen. Tutas: „Es sind zwei offensive Mannschaften. Das wird ganz sicher kein langweiliges Spiel.“ Nach mehr als drei Jahren mal wieder als Sieger vom Platz zu gehen, würde auch Bäsler schmecken: „Es würde uns sehr gut tun, so ein Topspiel mal zu gewinnen. Bisher fehlt immer ein kleiner Tick oder die Cleverness.“ Problematisch dabei wird, dass Barum einige Defensivkräfte fehlen werden.

Hauke Tippe geht nach Kanada

Einen herben Verlust hat Römstedt zu verkraften. „Das wird Hauke Tippes letztes Spiel. Er geht jetzt endgültig nach Kanada“, verrät Tutas. Ein Abgang, der schmerzt: „Er ist ein absolutes Vorbild in Sachen Kampf und Einsatz, es ist ein Geschenk, dass er hier war. Hauke ist so nicht zu ersetzen. Da müssen wir uns also umformieren.“