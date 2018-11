MTV Barum siegt in der letzten Minute

Sieg-Torschütze: Barums Lars-Henrik März (am Ball) erzielte das Tor zum 2:1-Endstand in der 90. Spielminute.

Die Fußballer des MTV Barum haben endgültig die Abstiegszone verlassen. Der Bezirksligist gewann am Samstagabend mit 2:1 (1:0) beim MTV Treubund Lüneburg II und hat zumindest bis Sonntagnachmittag zehn Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Aufsteiger SV Eddelstorf konnte seinen Abwärtstrend nicht stoppen und verlor beim SC Lüchow mit 1:3.

Die Barumer siegten durch das Tor von Lars-Henrik März in der 90. Minute. Jan Schmolke brachte den MTV in Führung (38.). Mirco Meyer glich nach 48 Minuten aus. Auch die Eddelstorfer führten in Lüchow dank Jonathan Alves-Dias (25.), kassierten aber noch vor der Pause zwei Gegentreffer (38., 42.) und das 1:3 nach 64 Minuten. Der SVE gerät damit zunehmend in Abstiegsgefahr. Mehr zu den Spielen im E-Paper und in der Montagsausgabe der AZ.