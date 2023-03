Barum mit neuem Selbstvertrauen gegen Tabellenzweiten

Von: Arek Marud

Teilen

Im Monat März will Barum (in Blau Marie-Luise Meißner) die Weichen Richtung Klassenerhalt stellen. © Immo de la Porte

Es klingt kurios. Die Barumerer Fußballerinnen haben ihre Aufholjagd im Abstiegskampf begonnen, obwohl sie gar nicht auf einem Abstiegsplatz stehen - noch nicht.

Barum – Könnten sie aber, sollte die Konkurrenz die Vielanzahl an Nachholspielen gewinnen. Mit dem 3:0-Sieg beim Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, Hannover 96 II, hat sich der Barumer Frauenfußball-Oberligist vor dem Heimspiel am Sonntag, 5. Februar, (13 Uhr) gegen TSV Bemerode (2.) Luft verschafft. Die Blau-Weißen stehen vor richtungsweisendem Monat. „Der März wird recht kräftig“, sagt Trainer Bernd Wischnewski mit Hinblick auf die anschließenden Spiele gegen den Tabellendrittletzten PSV GW Hildesheim und den Vorletzten FC Pfeil Broistedt. „Ich hoffe, dass wir nächste Woche nach dem Spiel gegen Hildesheim mehr Klarheit haben. Das sind Teams aus unserer Tabellenregion, die wir schlagen können“, erklärt der Barumer Coach, ohne es mit den Rechenspielchen zu übertreiben. „Ich will mich nicht fuchsig machen.“

Mit dem MTV-Punkteabstand auf Bemerode ist es ähnlich wie mit der verzerrten Tabellenlage im Ligakeller. Barums relativ kleiner Rückstand von sechs Zählern täuscht. Die Gäste haben zwei Spiele weniger absolviert. Wischnewski sieht sein Team nach dem zweiten Auswärtssieg der Saison trotzdem gerüstet und hat Fortschritte gegenüber der Hinrunde ausgemacht. „Wir haben in den Testspielen die Gegner fern von unserem Tor gehalten.“ Die MTV-Offensive attackierte die Teams frühzeitig. Der Trend setzte sich zum Rückrundenstart bei 96 fort. Wischnewski, dem am Sonntag alle Spielerinnen zur Verfügung stehen: „Die Mädels waren griffig.“