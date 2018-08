Barum und Bodenteich mit Fehlstart

Uelzener Bezirksligisten kassieren ausnahmslos Niederlagen

+ © Archivfoto: Marud Der TuS Bodenteich am Boden (Max Möller gegen Suderburgs Christian Pautzsch). Auch gegen Treubund II konnte das Team den Abwärtstrend nicht stoppen. © Archivfoto: Marud

Uelzen/Landkreis. Die Uelzener Bezirksligisten gingen am 3. Spieltag leer aus. SV Eddelstorf kassierte gegen Vastorf die erste Saisonniederlage (3:5). Der MTV Barum (2:3 in Breese) sowie TuS Bodenteich (1:2 gegen Treubund Lüneburg II) haben nach ihren Niederlagen einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Am Sonnabend unterlag Suderburg dem VfL Lüneburg mit 0:1.